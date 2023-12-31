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Madarator
На Украине опасаются появления у ВС РФ "Герани" с реактивным двигателем и поглощающим покрытием
Высокоскоростная и "невидимая" цель для стандартных РЛС та ещё "мечта" украинских ПВО

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   Украинская армия изнемогает от дефицита всего и вся, в том числе «мгновенных» зенитных ракет, способных на перехват высокоскоростных малоразмерных целей, которых с раскруткой российского ОПК у ВС РФ стало чрезвычайно много. Поэтому появление на вооружении российской армии новой разновидности знаменитой «Герани» на 100% прибавит боли местным силам ПВО, как и заставит задуматься украинский Генштаб, как в сложившейся опасной ситуации нейтрализовать передовую разработку оружейных конструкторов РФ. И поиск ответов займет явно больше времени, чем есть у украинских генералов.


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Источник фото: Дзен-канал "Avia.pro - Новости"


   Так новая безымянная модель «Герани» получила долгожданную силовую установку, основанную на реактивных принципах, способную придать беспилотному аппарату «сверхманевренность» при его сравнении с классическим турбовинтовым двигателем от «мопеда». И действительно, скорость, превышающая 600 км\ч для гипотетического радара любой РЛС, это не то же самое, когда воздушная цель двигается раза 2 два медленнее. Теперь время реакции на атаку сократилось кратно. И если система сканирования воздушного пространства устаревшая, как и медленные зенитные ракеты, то вполне вероятен негативный исход для такого ЗРК. И всё что остается, это лишь наблюдать как усиленный боевой заряд уничтожит цель.


Источник фото: Дзен-канал "Avia.pro - Новости"


    Кроме того, лишь высокая скорость, «это ещё не всё». Герань, выкрашенная в чёрный «брутальный» цвет, способный к поглощению излучающих радиоволны радаров ВСУ, позволяет ударному дрону практически «спрятаться» в тёмном вечернем небе от обнаружения как силами ПВО, так и обычных артиллерийских зенитных расчётов, оснащённых мощными прожекторами.

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   А кот когда до цели совсем недалеко, в дело вступают сканеры цели на гибридных принципах, получающие данные по инфракрасному каналу и оптическим параметрам. Кроме того возможна интеграция сенсоров, улавливающих высокотемпературные сигнатуры. Таким образом, координаты, внесённые в электронный «мозг» новой Герани, либо её интерактивная прошивка, позволяющая выбирать объект для атаки в силу быстро меняющегося оперативного положения, делает очередное обновление весьма грозным и непростым для обороняющейся стороны.

#герань #герань с gsm-модемом #герань с реактивным двигателем
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