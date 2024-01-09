Ключей к дверям, способным закрыть такой "портал", военнослужащие ВСУ не имеют

Пока российская армия встречает новый год невиданным за все годы нового российского государства объемом военного бюджета, а её подразделения набирают всё новых и новых добровольцев в свои ряды, где в тылу «на всю» функционируют многочисленные заводы и фабрики ОПК, выпускающие каждый день много нового вооружения, как по количеству, так и по новизне, украинские солдаты на передовой находятся под каждодневными ударами планирующим бомб ВКС РФ, падение которых рядом с украинскими окопами похоже на злонамеренную попытку открыть портал в «нижний мир», из которого нет возврата назад. О трескучем волнении военнослужащих ВСУ, лишь только услышавших звук приближения новых российских бомб, сообщает известная The New York Times.





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Источник фото: warfiles.ru





По словам старшего офицера ВСУ в должности замкомбата с полевым позывным «Шира», 2024 год застал украинских военных в окопах в крайнем истощении. А положение практически на всём протяжении 1000-километровой ЛБС остаётся стабильно тяжелым. Солдат из его подразделения и соседних позиций крайне беспокоят возможности новых российских бомб, благодаря модификации с завода, умеющих планировать и точно попадать по украинским окопам и блиндажам. Причем если такая бомба попала в бункер, то с высокой вероятностью он не устоит. Другой военный отметил, что падение 500-килограммовой бомбы похоже на падение самолёта в «твой окоп».

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Причем по заявлению ряда официальных лиц, представляющих ВСУ, «спасения» от российских бомб нет: фронтовая ПВО, в том числе переданная западными странами, не умеет сбивать такие боеприпасы.