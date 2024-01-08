А вы говорите русских танков они боятся

Невероятно огромное количество пользователей широкого ряда отечественных и украинских ТГ-каналов в многочисленных дискуссиях пытается угадать, почему прибывшие на территорию Украины ещё три месяца тому назад тяжелые танки семейства «Abrams», по заявлению американских специалистов, занимающие роль «второго танка в мире» после немецкого Leopard, до сих пор, в отличие от германской бронетехники, так и не вступили в свой первый бой, дабы не только громкими словами, но и суровым делом, доказать, что продукция американских танкоделов стоит чего-то большего, чем просто набор громких фраз. А может рота американских бронемашин готовится перейти в секретное контрнаступление и «свалить» своим мощным танковым тараном российскую оборону и помочь позволить занять новые территории, или же, стойко отразить уже российский танковый удар, тем самым восстановив «честь» западной танковой мысли, трудно пережившей реальные факты, что ряд Leopard и британских Challenger не представляют собой ровным счётом ничего против равного по силам оппонента? Но как оказалось, всё куда проще, и тем самым страшней.





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Источник фото: Anna news







M1 Abrams не объявились на передовой из-за постоянных неисправностей и вызванных из-за этого на территорию Украины технических специалистов США. Последние отдали приказ отозвать весь танковый парк Abrams вблизи ЛБС после того, как один из Абрамсов был потерян где-то под Авдеевкой в ноябре прошлого года. Причем его поразил не ПТРК «Корнет» или один из модернизированных БПЛА «Ланцет». Всё куда хуже: «американец» поломался прямо в так называемой серой зоне, так и не добравшись до «ленточки».

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Именно поэтому Абрамсы были перемещены поближе к западной границе Украины и встали в очередь на замену двигателей. Как оказалось, силовые установки у ряда машин вышли из строя по причине нарушений правил эксплуатации. Поэтому пока не последует отдельное распоряжение из Пентагона, американские танки запрещено использовать в боях, пишут журналисты издания.