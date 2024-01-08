Где-то зарыдал военный экономист: уничтожение Патриот обойдется налогоплательщикам в 50 млн. долларов

Новогодние празднества западных союзников Украины оказались нарушены непривычно мощными ракетными ударами, которые стали рекордными по длительности. Опустошительность комбинированных налётов, где помимо собственно высокоточных ракет, посильную помощь оказали ударные беспилотники семейства «Герань» и их клоны-приманки. Совместными усилиями были перемолоты крупнейшие предприятия украинского ОПК, не в силах защититься даже с помощью передовых западных противоракетных комплексов. Причем последние так же фактически пострадали, угодив в ловушку тактического «выманивания», когда первые волны заставляли включать радары подсветки цели, вторые волны «засвечивали» сами пусковые установки, одновременно заставляя их истощаться, ну и наконец, финальная волна-удар, окончательно «смывала» эшелонированную противовоздушную оборону важнейших объектов. Таким образом были уничтожены ЗРК норвежского производства NASAMS, не в силах спастись от аэробаллистического «Кинжала». А сегодня поступила информация, что подобной участи не избежали передовые комплексы ПВО из США. По данным эксперта из Великобритании Александра Меркуриса, российскими высокоточными боеприпасами были «сметены» 2 батареи Патриотов. Как заявил эксперт, информация об уничтожении дорогостоящего американского ЗРК получена из целого ряда никак не пересекающихся между источников.





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Источник фото: lozga.livejournal.com







Вместе с тем, уверен аналитик, ВС России показали не все свои «козыри» из рукава. Ждёт своего часа корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», кинетической энергии которой хватит отправить на дно морское один большой корабль или углубленный на много этажей в слои армированного бетона командный бункер.

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По данным последнего часа ВКС РФ повторили свою недавнюю ракетную атаку, но в меньшем масштабе: рои беспилотных «Гераней», а следом и дальнобойных ракет, двигаются в направлении Одессы, Херсона, Днепра и всей Харьковской области, где взрывы прозвучали в Купянске, Бурлуке, Шевченково, Волчанске и в самом миллионном Харькове. Причем в последнем был уничтожен штаб ВСУ.