ЗРК "Патриот" же просто наблюдал

ЗРК NASAMS не справились с недавней комбинированной атакой российских ракет и были уничтожены в Киеве. В частности украинская армия лишилась 2 взводов до невозможности дорогих западных установок. Такими сведениями располагает польская Mysl Polska, имеющая свои источники в рядах столичных ВСУ.

Причем по традиции «виновниками» были объявлены 9-А-7660, больше известные миру как аэробаллистические ракеты «Кинжал». В момент масштабного уничтожения были выявлены объекты, идентифицированные как действующие военные предприятия. Подспудно вместе с ними были выбиты и те самые NASAMS, не в силах справиться с высокоскоростными целями, аналогичными гиперзвуковым Х-47М2.

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Источник фото: Известия





NASAMS относится к классу мобильных зенитных комплексов, созданных в Норвегии и предназначенный для перехвата воздушных целей, способных активно маневрировать и уклоняться от так называемых «антиракет». Причем помимо сверхманевренных воздушных целей, ракеты норвежского военного продукта способны сбивать и трудные для любой ПВО цели с баллистической траекторией полёта. Такие цели перехватываются на малых и средних высотах. Разумеется, помимо крылатых ракет, этот ЗРК может сбивать вертолёты, самолёты и различные БПЛА.

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На Западе осознают особую угрозу для своего высокотехнологичного военного оборудования, так как современные установки ПВО являются приоритетной целью для выявления и оперативного выведения из строя российскими ВС, но всё равно с завидным упорством продолжают передавать стоящие много-много миллионов долларов комплексы ЗРК Украине.