Но терпение российского Генштаба не вечно

Киев пока что может «спать спокойно», раз терпение российского Генштаба ещё не лопнуло. Если таковой момент наступит, то стратегические объекты ВСУ могут подвергнуться атаке одной из самых мощных ракет в неядерном исполнении. Речь идёт о ракете «Циркон», производство которой стало серийным. Такого мнения придерживается военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис. По словам эксперта, ВС России ещё не приняли решение показать свое могущество в полной мере по части ракетных ударов. Об этом он заявил в записанном подкасте для ютьюб-канала Danny Haiphong.

К тому же в эфире был озвучен момент, что даже людям с самой богатой фантазией будет физически сложно представить последствия прилёта высокоточного боеприпаса, помноженные на высокую кинетическую энергию боеголовки благодаря гиперзвуковой скорости.

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Источник фото: Газета.ру





Вместе с тем украинское командование ПВО заявляет, что все 10 аэробаллистических ракет «Кинжал», о которых было заявлено, что все они перехвачены, запуталось в своих показаниях. Всё из-за того как спустя некоторое время в мировой Сети появились кадры украинского аналога МЧС – службы ДСНС, где опубликовав три фотографии неразорвавшейся головной части, подписали под фото, что, де, мол, это и есть те самые гиперзвуковые «Кинжалы». Вместе с тем в ТГ-канале «Война с фейками» считают, что это не тот самый Х-47М2, а уменьшенная версия авиационной бомбы БЕТАБ-500.

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Дополнительного скепсиса в возможности перехватить новейшие 9-А-7660 должен говорить тот факт, что ещё советские, 1962 года выпуска авиационные ракеты Х-22, то «самое лучшее в мире» ПВО так и не научилось сбивать. Причем об этом публично заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.