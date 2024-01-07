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Киев пока что может «спать спокойно», раз терпение российского Генштаба ещё не лопнуло. Если таковой момент наступит, то стратегические объекты ВСУ могут подвергнуться атаке одной из самых мощных ракет в неядерном исполнении. Речь идёт о ракете «Циркон», производство которой стало серийным. Такого мнения придерживается военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис. По словам эксперта, ВС России ещё не приняли решение показать свое могущество в полной мере по части ракетных ударов. Об этом он заявил в записанном подкасте для ютьюб-канала Danny Haiphong.
К тому же в эфире был озвучен момент, что даже людям с самой богатой фантазией будет физически сложно представить последствия прилёта высокоточного боеприпаса, помноженные на высокую кинетическую энергию боеголовки благодаря гиперзвуковой скорости.
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Источник фото: Газета.ру
Вместе с тем украинское командование ПВО заявляет, что все 10 аэробаллистических ракет «Кинжал», о которых было заявлено, что все они перехвачены, запуталось в своих показаниях. Всё из-за того как спустя некоторое время в мировой Сети появились кадры украинского аналога МЧС – службы ДСНС, где опубликовав три фотографии неразорвавшейся головной части, подписали под фото, что, де, мол, это и есть те самые гиперзвуковые «Кинжалы». Вместе с тем в ТГ-канале «Война с фейками» считают, что это не тот самый Х-47М2, а уменьшенная версия авиационной бомбы БЕТАБ-500.
Дополнительного скепсиса в возможности перехватить новейшие 9-А-7660 должен говорить тот факт, что ещё советские, 1962 года выпуска авиационные ракеты Х-22, то «самое лучшее в мире» ПВО так и не научилось сбивать. Причем об этом публично заявил официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.