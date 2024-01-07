Как говорится, болтун – находка для шпиона

Многодневный комбинированный обстрел столичных военных объектов и критической инфраструктуры Киева, который завершился 2 дня назад, и по замечанию военно-политического руководства Украины «не привел к опасным последствиям» в обороноспособности и будущим наступательным планам украинского командования, на самом деле не более чем неудачная выдумка официального Киева. Новость о том, что последствия крайней российской ракетной атаки будут аукаться украинскому Генштабу ещё очень долго, рассказал никто иной, как бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос, командовавший в свое время военным спецназом восточноевропейской республики.





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Источник фото: Российская газета





В момент невероятного «новогоднего удара» ВКС РФ и Черноморского флота, Украина лишилась заводов и фабрик, которые могли производить не бывало мощные ракеты для украинской армии. Кривонос назвал их самыми мощными в ВСУ, но что это за ракеты, знающий не по наслышке слова «секретно» и «особой важности», генерал так и не рассказал. Об украинском мифе, якобы когда все ракеты россиян попали в «пустующие цеха», которые уже «много лет» простаивают, Кривонос поделился с «Фабрикой новостей» для ютьюб-выпуска, где его и развенчал.

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Причем по словам, бывшего, но пользующегося авторитетом в действующей армии высшего офицера, «в сливе» информации о заводах, способных производить невероятно мощные ракеты, помимо глубоко внедренной агентуры ГРУ, значительно помогает официальная власть. Причем это делает для пира себя самой. И главная цель которой не победить в вооружённом конфликте с Россией, а остаться на своих местах во время новых выборов. Но с таким мышлением это будет очень трудно сделать, резюмировал экс-генерал-майор.