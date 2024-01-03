И такое бывает, когда допущен до обслуживания высокотехнологичного образца

Сегодня в мировой Сети появилось видео, как бронетанковый взвод тяжелых танков Leopard решил перехватить наступательную инициативу у российской армии и попытался скрытно подойти к российским позициям и прорвать их. Но оперативная разведывательная информация выявила планы украинского командования на Сватовском направлении и позволила достойно подготовиться к предполагаемому прорыву. По результату неудачной тактической операции на поле боя остались стоять неподвижно 3 единицы относительно современных Leopard 2a5 в шведской версии Strv. 122, будучи уничтоженными высокоточными бронебойными снарядами и добитыми барражирующими боеприпасами «Ланцет». И в этот же момент вышла знаковая публикация касаемо обслуживания повреждённой немецкой бронетехники украинскими техниками. И новость получилась донельзя негативная для последних.





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Источник фото: 39rus.org







По утверждению депутата от «Зеленых» Себастьяна Шефера, украинский обслуживающий персонал в лице инженеров и механиков, а точнее их низкой квалификации, не позволяет в операциях на передовой задействовать максимальное количество танков Леопард. Член партии назвал цифру в 18 бронемашин, из которых лишь ничтожная часть оказалась проводить непосредственно боевые активности на передовой. Остальные Леопарды находятся на складах с абсолютной невозможностью задействовать их в боях.

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Причем Шефер прямо заявил, что вмешательство ремонтников ВСУ приводит к ещё большим отягчающим неисправностям. А острый дефицит запчастей к продукции Краусс Маффай ещё значительней усугубляет тревожную ситуацию. Вот и получается, что дефицитную, и от этого драгоценную германскую технику ремонтировать нечем и некому.