ВС Украины готовятся к масштабному российскому наступлению для эвакуации Abrams, Challenger и Leopard?

Ряд западных СМИ, в том числе известная британская газета Telegraph, утверждает, что российская армия после 15 января перейдет в масштабное наступление на Харьковском направлении: поближе к передовой подведены войсковые резервы с большим запасом различного рода боеприпасов и внушительным парком тяжелой бронетехники. А украинские укрепрайоны и оборонительные позиции ощущают на себе с каждым новым днём всё больше и больше прилётов артиллерийских снарядов. В общем практически всё свидетельствует, что в середине зимы будет жарко. Но не от внезапного потепления климата, а от потенциальной битвы в Харьковской области. И возможно именно с этим связаны свежие кадры, на которых БРЭМ на базе немецкого танка Leopard переброшены поближе к ЛБС, почему видимо и попали в кадры видеокамеры.





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Источник фото: joint-forces.com







И по ряду косвенных признаков для возможного купирования массированного российского прорыва в Харьковскую область из резерва украинского Генштаба переброшена рота американских танков M1 Abrams, до часа Икс укрывающихся в защищенных арсеналах. И именно американские бронемашины, масса которых стремительно приближается к 68 тоннам, в случае серьёзной поломки на поле боя или опасного попадания российских противотанковых боеприпасов и должны быть эвакуированы стремительно из опасной зоны.





Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





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И как нельзя лучше для этого подходит та самая Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle, с заложенными на заводе инженерами и конструкторами техническими характеристиками, позволяющими бронемашине вытаскивать или менять двигатели без использования стороннего оборудования у тяжелых Leopard 2A6 и M1A1 Abrams. Причем «грузоподъемность» позволяет справляться с танками, чей вес как раз и достигает 68 тонн.