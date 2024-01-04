Болтун и невнимательный "тик-токер" всегда находка для разведчика

С таким отношением к хранению военных секретов, как у украинских чиновников, российской стороне вообще не надо иметь в своем составе профессиональных разведчиков и шпионов на местах. С такой железобетонной уверенностью выступил пользующийся авторитетом у действующих военнослужащих ВСУ отставной украинский генерал Сергей Кривонос. По словам высшего офицера, ВС РФ прекрасно узнают координаты и привязку к местности объектов инфраструктуры и военной промышленности собственно не из оперативных источников или спутниковых снимков, а из-за беспечности украинских чиновников и политиков.

Причем лозунги, под которыми живет управленческая верхушка, надо отменять. И делом, а не словом, показывать свою полезность для укрепления обороноспособности и безопасности украинского народа. Но вместо этого официальный Киев больше занят высокопарными разговорами и напыщенными речами, чем действительной работой.

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Источник фото: Коммерсант





Причем что больше всего беспокоит бывшего генерала, что высокопоставленные функционеры так и не усвоили меры предосторожности, продолжая с высоких трибун ради личного пиара сообщать с предельной точностью об объектах с прямым военным назначением или косвенно связанных с ВСУ, таких, как особо важная инфраструктура. «В ход» идут как географические координаты, так и уточняющие характеристики. Потом этими данными «на блюде с голубой каемочкой» пользуется российский Генштаб.

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В качестве подтверждения своих слов Кривонос рассказал, как одна из крупнейших фабрик была поражена в ходе удара 29 декабря, контракты которой были «засвечены» ранее в Сети.