Последняя атака принесла особо крупный ущерб

Несмотря на все усилия СБУ, российская сторона прекрасно информирована о всех важных «движениях». Под последними военный специалист из Украины Сергей Бескрестнов подразумевает поставку современной западной техники или готовую продукцию военного назначения, изготавливаемой собственно украинскими инженерами и конструкторами. Причем по утверждению Бескрестнова, Россия очень легко находит источники особо важных данных. И сколько бы контрразведка не проводила профилактических мер, всегда найдутся охотники помочь России победить, считает эксперт.





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Источник фото: Красная весна







Так совсем недавно российская сторона нанесла выверенный удар по одному непримечательному промышленному зданию, где за долгие месяцы смогли накопить современное вооружение, готовое спустя пару дней отправиться в действующие подразделения «на передовую». Причем продукции было много. Но прилёт мощной российской ракеты, которую естественно никто не ждал, уничтожил всё, тем самым превратив в прах многомесячные усилия украинской стороны. В последствии оказалось, что только единицы знали, об истинной продукции предприятия и где она спрятана с обозначением дня, когда концентрация высокотехнологичного вооружения была максимальной. Именно в этот день и произошла атака.









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29 декабря ВКС РФ и силы Черноморского флота нанесли комбинированный массированный удар. Многочисленные взрывы прозвучали по всей территории Украины: начиная от западных границ с Польшей, где был поражен объект инфраструктуры во Львове, до приграничного с Белгородской областью Харькова, где насчитали как минимум 20 взрывов.