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Madarator
Эксперт: РФ имеет особо важных информаторов, которые в нужный момент наводят удары ВКС РФ
Последняя атака принесла особо крупный ущерб

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   Несмотря на все усилия СБУ, российская сторона прекрасно информирована о всех важных «движениях». Под последними военный специалист из Украины Сергей Бескрестнов подразумевает поставку современной западной техники или готовую продукцию военного назначения, изготавливаемой собственно украинскими инженерами и конструкторами. Причем по утверждению Бескрестнова, Россия очень легко находит источники особо важных данных. И сколько бы контрразведка не проводила профилактических мер, всегда найдутся охотники помочь России победить, считает эксперт.


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Источник фото: Красная весна


   Так совсем недавно российская сторона нанесла выверенный удар по одному непримечательному промышленному зданию, где за долгие месяцы смогли накопить современное вооружение, готовое спустя пару дней отправиться в действующие подразделения «на передовую». Причем продукции было много. Но прилёт мощной российской ракеты, которую естественно никто не ждал, уничтожил всё, тем самым превратив в прах многомесячные усилия украинской стороны. В последствии оказалось, что только единицы знали, об истинной продукции предприятия и где она спрятана с обозначением дня, когда концентрация высокотехнологичного вооружения была максимальной. Именно в этот день и произошла атака.



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  29 декабря ВКС РФ и силы Черноморского флота нанесли комбинированный массированный удар. Многочисленные взрывы прозвучали по всей территории Украины: начиная от западных границ с Польшей, где был поражен объект инфраструктуры во Львове, до приграничного с Белгородской областью Харькова, где насчитали как минимум 20 взрывов.

#сергей бескрестнов
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Апшеронский Полусладкий
16:58
Приезжай в Апшеронск, на углу Коммунистической и Николаевской выясним кто чушпан. Учти я владею борьбой баритсу.
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Weismar
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До кого бы млть допгрыгнул, мне уже под 40. Просто я, в отличие от тупых животных не засоряю свой организм дерьмом негативно на него воздействующим, я собираюсь жить очень очень долго, и иметь отлично...
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Девушка Шеши
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Сразу видно, Полусладкий. А я в кадр не влезла, там на ветке места больше не было. Поместился только Шеша с родственниками.
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