Так на СВО и до больших охотников Skynet рукой подать

ВС России начали поставки тестовых партий передовых БПЛА с использованием машинного зрения прямо «из коробки». FPV-дроны научились искать и отсортировать цели по важности. О российских беспилотниках с автозахватом наземных объектов рассказал эксперт в области беспилотной авиации и коммуникаций Сергей Бескрестнов.

В его распоряжение попал поток сжатого видео, захваченного украинским наземным модулем разведки. Как оказалось, это были перехваченные видеокадры с российского дрона, использующего так называемое машинное зрение и самостоятельно рассчитывающего, что перед ним находится на земной поверхности. Вместе с тем это ещё не все «сюрпризы» отечественного ОПК. По данным Бескрестнова, дроны ВС РФ теперь могут проводить самостоятельные операции и в тёмное время суток с подключением тепловизора. Что невероятно неприятно удивило специалиста в области РЭР.

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Вместе с тем тот самый аналитик выдвинул «обвинение» российским БПЛА, которые, несмотря на наличие функций автозахвата цели и «компьютерное зрение», находятся в периоде своего становления и ещё есть куда расти.





Источник фото: kinolet.com





А для людей несведущих было объяснено, что автозахват позволяет дрону поражать не только ведущие со стационарных позиций САУ и танки огонь, но и цели, которые находятся в движении.

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А в Германии до сих пор продолжается курьёзная история, длительность которой уже превысила год. По заявлению местных военных в лице генерала Карстена Брейдера, неизвестные дроны летают туда-сюда над полигоном, где тренируются украинские военнослужащие. И в свою очередь Bild пишет, что использование направленных глушилок не исправило ситуацию – БПЛА, предположительно связанные с Россией, продолжают безнаказанно добывать информацию.