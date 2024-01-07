Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Эксперт по БПЛА Бескрестнов: ВС России стали использовать FPV-дроны с самозахватом цели
Так на СВО и до больших охотников Skynet рукой подать

реклама

   ВС России начали поставки тестовых партий передовых БПЛА с использованием машинного зрения прямо «из коробки». FPV-дроны научились искать и отсортировать цели по важности. О российских беспилотниках с автозахватом наземных объектов рассказал эксперт в области беспилотной авиации и коммуникаций Сергей Бескрестнов.

   В его распоряжение попал поток сжатого видео, захваченного украинским наземным модулем разведки. Как оказалось, это были перехваченные видеокадры с российского дрона, использующего так называемое машинное зрение и самостоятельно рассчитывающего, что перед ним находится на земной поверхности. Вместе с тем это ещё не все «сюрпризы» отечественного ОПК. По данным Бескрестнова, дроны ВС РФ теперь могут проводить самостоятельные операции и в тёмное время суток с подключением тепловизора. Что невероятно неприятно удивило специалиста в области РЭР.

реклама

Вместе с тем тот самый аналитик выдвинул «обвинение» российским БПЛА, которые, несмотря на наличие функций автозахвата цели и «компьютерное зрение», находятся в периоде своего становления и ещё есть куда расти. 


Источник фото: kinolet.com


   А для людей несведущих было объяснено, что автозахват позволяет дрону поражать не только ведущие со стационарных позиций САУ и танки огонь, но и цели, которые находятся в движении.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А в Германии до сих пор продолжается курьёзная история, длительность которой уже превысила год. По заявлению местных военных в лице генерала Карстена Брейдера, неизвестные дроны летают туда-сюда над полигоном, где тренируются украинские военнослужащие. И в свою очередь Bild пишет, что использование направленных глушилок не исправило ситуацию – БПЛА, предположительно связанные с Россией, продолжают безнаказанно добывать информацию.

#fpv-дроны #российские дроны-камикадзе #бпла-строение #дроны с машинным зрением #дроны с тепловизором #машинное зрение #бескрестнов #российские блпа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские FPV-дроны обзавелись машинным зрением, способным отследить и уничтожить цель даже ночью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
22
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
12
Истребитель ВС Украины выпустил по своим позициям ракету – солдаты ВСУ показали фото обломков
1
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
9
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
4
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
5
Патчи AMD для процессоров Zen 5 в Linux подтверждают название поколения будущих чипов
+
Игры 25-летней давности озолотили бывшего владельца магазина компьютерных игр более чем на $1 млн
9
Украина оснастила катера-камикадзе огнеметами с термобарическими бомбами
1
Джон Боллинджер прогнозирует прорыв BTC к $50 000
+
В репозитории NPM создали пакет, зависящий от всех пакетов — теперь ни один пакет нельзя удалить
5
Cобака в США съела 450 долларов наличными
+
Gmail для Android наконец-то реализовал важную функцию, которой ему не хватало с первого дня
+
Представлен смартфон Oukitel WP33 Pro с батареей на 22 000 мА*ч и сверхмощным динамиком
1
Эксперт: Разрабатываемые с большим трудом новейшие ракеты ВСУ были уничтожены в Киеве ВС РФ
+
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
3
SpaceX запустила в космос секретный космоплан для армии США
3
Актер озвучки GTA V: GTA 6 не станет хитом только из-за главной героини женского пола
6

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
38
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
39
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
30
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
17
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
99
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
20
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
11
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+
Обзор игры Hitman: Contracts — сорок седьмой вспоминает былое
4

Сейчас обсуждают

Павел Чикутаев
17:39
Перебором вариантов найти решение? :) Эти примитивные задачи они решают давно. Этим дебилам от ИИ невдомёк, что открвтие, то есть создание принципиально нового решения, которого не было до этого, пере...
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
koshaus
17:38
Слушать жида можно, да верить невозможно. Тогда жид не соврет, когда бес помрет.
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
Михаил Иванович
17:38
Крайне интересный вопрос, присоединяюсь. Сам читаю оверы уже много лет, и мягко говоря в недоумении, куда сайт скатывается.
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
anti_hohol
17:35
я тоже думаю, что без wordpad теперь все перейдут на линуксы, такое нельзя терпеть и прощать
Microsoft прощается с WordPad в последней версии Windows 11 Insider Build
Вадим Кудрявцев
17:35
ну бустится не по всем ядрам же,а у меня на постоянку при низком напряжении при любой нагрузке 4700.память тоже на 3800 стоит и 16 -20-18-36.у вас латентность дикая у памяти у меня 57 нс.gdm off естес...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Михаил Иванович
17:34
В ответ тоже жахнуть могут
Глава МИД Италии заявил о необходимости создания общеевропейских вооружённых сил
shpick
17:33
А можно узнать я конечно супер поздно этот вопрос задаю. Почему ресурс про железо пишет про сво и политику? Я читаю вас больше 15 лет уже. Может ссылку кто кинет интересно узнать, заранее спасибо.
Le Parisien: 2023-й можно назвать "годом Путина"
Tanabe
17:30
ох уж эти сказки про черные экраны и кривые амудэ драйвера)) Интересно, почему у меня два года спокойно работают 5600х, 5600 и 5800x3d Нагрев 5600х, стоит признать, столкнулся с такой же проблемой, но...
Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
Илья Белых
17:26
Всё-таки есть ум у людей, который умеет проводить работу над ошибками! 💪😎👍=) :
80% геймеров выбирают видеокарты NVIDIA — на долю AMD приходится всего 10%
Циклон-Б
17:24
интересно зачем, по ним жахнут и все закончитса
Глава МИД Италии заявил о необходимости создания общеевропейских вооружённых сил
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем