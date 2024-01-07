Но прошел уже один год, а выяснить, чьи "птички", всё так же сложно

Немецкие и украинские военные тренируются под неусыпным взглядом неустановленных беспилотных аппаратов, принадлежность которых вот уже на протяжении долгих 12 месяцев пытается установить германская полиция. О любопытных дронах решили написать в издании Bild.

В публикации рассказывается, что дроны зависают в районе полигона и рядом с казармами. Причем происходит это с пугающей периодичностью раз в семь дней. И больше всего таких случаев наблюдается в местах, где местные офицеры бундесвера проводят тренинги для украинских военнослужащих.

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Источник фото:newspostrussia.ru

Сама проблема известна как минимум с позапрошлой осени, когда первый разведывательный БПЛА был замечен над территорией военного объекта. Именно тогда руководитель территориального командования Карстен Брейер начал бороться с воздушной угрозой. Генерал отдал приказ об установке РЭБ модели HP 47. И как делается особый акцент в публикации, решение было своевременным, но по итогу оказавшееся абсолютно бесполезным – дроны как летали, так и продолжают это делать.

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Часть депутатов немецкого парламента в лице Маркуса Фабера, предполагают, что это точно российские беспилотники. Но каких либо доказательств, кроме своих слов, эксперт по обороне от Свободной демократической партии, не предоставил.