Таким образом на Западе могут сделать вывод, если Патриот не работает, то зачем "бесполезную" ЗРК и дальше передавать Киеву?

Российские ракеты, как ни в чём не бывало, прошли эшелонированные районы украинского ПВО, после чего поразили важные военные объекты и оборонные предприятия в пределах Киева. Вместе с тем передовой комплекс противоракетной обороны американский «Patriot» лишь в слабой степени пытался воспрепятствовать массированному ракетному прорыву. Именно такую неприятную информацию для официальной версии военно-политического руководства Украины озвучили в немецком Welt.

Обозреватель известного издания рассказал, что ракета Х-32, являющаяся обновленной версией ещё советской Х-22, беспрепятственно, как нож сквозь растопленное масло, прошмыгнула мимо противоракет украинской ПВО. Гуидо Шмидтке сделал особый акцент, что вообще ни одной ракеты из этой серии не было перехвачено. В том числе «проморгал» её и американский Патриот. Как отметил Шмидтке, это стало возможным благодаря скоростным характеристикам и способности к маневру во время полёта.

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Источник фото: testpilot.ru







Поэтому, как бы это не было неприятным для Вашингтона и Брюсселя, ВКС РФ располагают высокоточным вооружением новейших вариаций, способных прорываться сквозь самые современные западные системы ЗРК.

И возвращаясь к выдающимся боевым способностям «Тридцать второй», немецкий обозреватель рассказал, что большинство РЭБ бесполезны против этого корректируемого снаряда, а скорость в 5300 км\ч делает её физический перехват маловероятным. Кроме того ракета умеет «в идентификацию» и поиск целей.

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По предположению ряда западных СМИ, российский Генштаб в своих недавних атаках на военные цели в Киеве предусматривал побочное задание в качестве истощения передовых «антиракет» ЗРК Патриот.