А на Западе нашли довольно странный способ утилизировать свою бронетехнику и иные дорогостоящие образцы

Хотел ли того или нет, но Запад добился того, что Россия попробовав «на зуб» лучшее вооружение НАТО во время яростных боев на Украине, просто перемолола и уничтожила его. Об огорчающей военных аналитиков и экспертов западных стран решили рассказать в Asia Times.

В издании пишут, что «отборные» танки североатлантического альянса оказались «не удел» на востоке Украины, куда попали в то самое число и различные броневики и иная бронетехника, неспособные в своей массе оказать какого-то серьёзного влияния в проваленных попытках прорвать российскую оборону в ходе крайне неудачного летне-осеннего контрнаступления на Запорожском направлении. По итогу военной добычей стали и те самые Bradley и Marder. Причем на американскую бронетехнику украинский Генштаб возлагал особые надежды. По замыслу украинского командования эти БМП, в особенности Брэдли, должны были стать непревзойденными «ночными охотниками», выбивая в огромных количествах в тёмное время суток «слепые» русские танки, в том числе и самые современные. Но военный случай распорядился иначе: видимо западные советники и инструкторы «забыли», что ВСУ воюет не с Ираком в начале 2000-х годов, а с первой армией в мире, согласно рейтингу американского издания U.S. News & World Report. Поэтому все надежды на ночную охоту оказались пустым бахвальством, а российские информационные агентства, а затем и всего мира, облетели кадры поверженных и проржавевших до самого основания тех самых Bradley. Не остались без внимания и немецкие танки Leopard, так же растерзанные россиянами.

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Источник фото: topwar.ru





Вместе с тем в последующем американцы поступили умнее, имея за плечами «опыт» уничтоженных в летней компании своих БМП, настоятельно «порекомендовали» не выпускать на сцену свои танки М1 Abrams, будучи в полной уверенности, что они последуют вслед за германскими Леопардами, точно так же по итогу оказавшимися истерзанными российскими силами.

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Теперь западные генералы сто раз подумают, стоит ли им бороться в открытую с Россией, резюмировали в публикации.