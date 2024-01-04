Возможно их просто привезли как музейные экспонаты для украинских и российских музеев

Журналисты Forbes решили провести собственное расследование и выяснить, сколько «успехов» добились американские танки Abrams на передовой после их передачи администрацией Вашингтона украинской армии. Но в результате журналистской операции выяснилось удивительное – «на ленточке» в глаза грозную тяжелую бронемашину, произведенную в США, никто собственно из украинских военнослужащих и не видел.

Как было сказано в оригинальной статье по теме: «Нигде не наблюдаются». А тем временем минуло уже 60 дней, как вполне себе официально танки, якобы оказавшиеся «героями» во время противоборство с Ираком в пустыне во время свержения Саддама Хусейна, решили поиграть с обозревателями известного издания «в прятки», так и не появившись в окопах рядом с российскими войсками.

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Источник фото: РИА Новости







Что особенно интересно, в ходе «вычислительного» мероприятия не стоит даже и рассчитывать, чтобы вычислить или хотя бы узнать в устной манере, на какую бригаду «записаны» ОБТ. Причем указывается что местные оружейные инженеры должны были оснастить по примеру немецких Leopard американские образцы усиленной бронезащитой, возможно динамического направления, такого набора как советский «Контакт-1».

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Вместе с тем скепсис от использования заокеанской техники на минных полях россиян под неусыпным контролем беспилотных разведывательных и ударных аппаратов ВС РФ выражали даже сами официальные украинские лица, такие как руководитель ГУР Кирилл Буданов, который сказал, что Abrams при попадании на острие атаки «долго не протянет».