Ждём теперь российского выпуска с ней в Top Gear

Пока украинские военные и политики в Киеве раздумывают о последствиях и будет ли помощь Пентагона в следующем году, и как переданная Пентагоном Bradley M2A2 ODS-SA для летнего контрнаступления и оказавшиеся на передовой под Авдеевкой оказалась в русском «плену» с незначительными повреждениями, российская сторона предоставила доказательства с видеофиксацией, как её военные всего лишь за 24 часа справились поломками и починили потерявшую одну из гусениц американскую бронемашину. Успех праздновали инженерные работники прифронтового завода.





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Источник фото: rg.ru







Как писалось выше, трофей был раздобыт в районе Авдеевки, когда трофейный выстрел лишь слегка повредил подвижную часть в виде гусеничного трека. После, избегая огня танка и ударов барражирующих боеприпасов, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады ловкими маневрами и храбрыми помыслами, взяли и довезли БМП до безопасного тыла.





Источник фото: ТГ-канал "Соловьев Live"







Причем факт захвата был так же в подтверждение записан эвакуационным экипажем, что позволяет утверждать, что это самая первая Брэдли, полученная целой без критических повреждений, можно сказать «не бита и не крашена». Предположительно в составе украинцев на ней воевала 47-я механизированная бригада.

По ряду косвенных признаков, отечественных реверс-инженерам крайне интересны блоки динамической защиты, оптические приборы и прицельные комплексы, ряд электронных систем и средства коммуникации. Теперь всё это будет и у отечественных разработок бронетехники.





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