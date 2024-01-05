О скорострельных новинках, способных стрелять на 70 километров, рассказали в Ростехе

Передовой артиллерийский комплекс, способный благодаря новаторскому подходу и современному компьютеризированному оборудованию с использованием командных цифровых сетей, действовать как единое целое в составе артиллерийского дивизиона, известный как САУ «Коалиция-СВ», официально поступил на вооружение российской армии. О знаменательном событии из мира отечественной артиллерии рассказали в российской госкорпорации «Ростех». По заявлению пресс-службы компании, дальнобойность перспективной новинки позволяет ей не входя в зону поражения противоборствующих иностранных образцов, в том числе Североатлантического альянса, поражать технику противника.

Сама же «Коалиция» совсем недавно завершила серию масштабных и трудных государственных испытаний, подтвердив свои высокие боевые качества требовательной военно-приемной комиссии.

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Источник фото: Ростех





Теперь отечественную САУ начали производить на фабриках и заводах корпорации «Ростех». Причем запущено именно серийное производство. В добавок к основной боевой единице будет выпускаться сериями и так называемая транспортно-загрузочная машина.

При сравнении с западными аналогичными образцами, российский продут военной инженерной мысли позволяет 152-мм отечественному снаряду, запущенному из длинноствольной 52-калиберной пушки (здесь калибры обозначают длину ствола) поражать цели на удалении до 70 километров. Отборные образцы НАТО по части артиллерии в тяжелом 155-мм калибре в лучшем виде могут поразить цель на максимальном удалении лишь в 40 км.

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Теперь на передовой ожидается тот самый, неприятно царапающий душу советников из НАТО и украинский Генштаб перелом по части контрбатарейной борьбы, о чем станет скоро ясно в самое ближайшее время. Ведь по мнению редакционного совета британской Telegraph, начиная с 15 января текущего нового года, ВС РФ должны перейти в масштабное наступление по всей линии протяженной харьковской ЛБС. Об этом свидетельствуют возросшие огневые налёты российской артиллерии и участившиеся вылеты баллистических ракет, призванных сократить оборонительный потенциал украинской армии и без того страдающей дефицитом личного состава и боеприпасов. Так же остро не хватает бронетехники.