Именно поэтому ВСУ лупят куда попало, в том числе и по обычным городам и поселкам Белгородчины

Украина, несмотря на дефицит всего и вся в украинской армии, когда не хватает личного состава и тяжелой бронетехники, бездумно растраченных в летнем контрнаступлении в Запорожье, готовится отбить массированный наступательный удар российской армии. В украинском Генштабе считают, что ВС РФ атакуют 15 января в районе Харькова. Для подготовки к масштабной операции, войска России наносят огневое поражение опорным пунктам и полевым укреплениям ВСУ, в том числе разбросанным на всём протяжении так называемого харьковского направления.

По утверждению военных аналитиков издания The Telegraph, это и есть та самая подготовка к прорыву укрепленной украинской линии. Причем что Россия будет «бить» именно здесь, уверены и в руководстве ВСУ, о чем на условиях анонимности было сообщено редакторской коллегии британской газеты.

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Источник фото: РИА Новости





Озвучили журналисты в публикации и предполагаемую дату, когда бронированный кулак россиян пойдет в прорыв. Это будет сделано во второй половине января, начиная с 15-го числа.

Вместе с тем в публикации обозначили зоны, за которые ВС РФ боролись для улучшения «стартовых позиций» в моменте будущего масштабного давления на всём протяжении линии боевого соприкосновения в Харьковском сражении. Это купянское, сватовское и Кременная, как направления вектора атак.

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И хотя киевское военно-политическое руководство догадывается о планах российского командования, но постоянное давление на других отрезках протяженной ЛБС, в том числе, неистребимое желание во что бы то ни стало удержать Авдеевку, делает главкома ВСУ Валерия Залужного заложником ситуации, которому приходится под давлением обстоятельств распылять свои силы, стараясь удержать как можно больше территорий. Что может быть оправдано в краткосрочном планировании, но может довести до крупного провала в среднесрочном исчислении.