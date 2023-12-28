А ведь Россия предупреждала Запад о скорой смене "тренда"

Парадоксальная ситуация наблюдается в зоне украино-российского конфликта. Причём явно не в пользу Украины, попавшей в «петлю» так называемой чёрной зимы, когда у правительства и армии украинского президента Владимира Зеленского всё очень плохо: как по финансовой части, когда без зарплат и пенсий могут остаться соответственно многочисленная когорта чиновников, так и обычные пенсионеры и социальные работники, так и армия, страдающая от дефицита боеприпасов, вооружений и живой силы. А у российского президента Владимира Путина всё как раз происходит наоборот: экономика благодаря мерам санкционного давления процветает, а армия становится крепче и сильней. Причём настолько, что в скором времени на СВО отправится целая серия новейшего вооружения самого тяжелого артиллерийского серийного калибра.

О вероятном появлении на передовой дальнобойной гаубицы «Коалиция-СВ», решило написать британское издание Daily Express.

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Источник фото: РИА Новости





В публикации поднимается вопрос невероятных характеристик российской пушки 2А88, способной благодаря новшествам и удлинённому стволу запускать артиллерийские снаряды на не досягаемые ранее расстояния. Так снаряд, выпущенный из скорострельной гаубицы, способной совершать до 10 выстрелов за 1 минуту, может пролететь 70 000 метров. Что много даже для «видавших всякое» западных инженеров, лучшие образцы которых на такое совершенно не способны.