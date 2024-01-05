Данные факты на уровне ОБС и не подтверждены какими либо серьёзными доказательствами

В The Wall Street Journal считают, опираясь на «тайные» данные, полученные от «осведомленных» источников, что ВС РФ получили за последний месяц баллистические ракеты. Причем поставки организовала КНДР, передав весомое количество наступательного вооружения ракетного уровня. По утверждению обозревателей американского издания, таких высокоточных боеприпасов было передано порядка несколько десятков штук.

Между тем это не первые такого рода обвинения в иностранных публикациях. В основном это делают издания Южной Кореи и Японии, причем первая передала Украине порядка 500 тыс. дефицитных снарядов 155-мм, но всячески это отрицает. Теперь этим занялись в США, перехватив «эстафетную палочку» бездоказательных обвинений. Где озвучили, что главная цель подобного такого рода поставок заключается в поражении инфраструктурных объектов, обеспечивающих электроэнергией военные цели на территории Украины.

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Хвасон-6 в КНДР. Источник фото: Википедия





Ранее в западной прессе всплывали публикации, обвиняющие официальный Пхеньян в поставках около 1 млн. артиллерийских снарядов различного калибра российской армии. Якобы это была услуга за услугу, когда бездоказательно российские ракетчики были обвинены в запуске разведывательного космического аппарата Северной Кореи на земную орбиту.

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Но не только Северная Корея «помогает» России, согласно уверениям иностранной прессы. Теперь таким помощником «считается» и Иран, якобы уже этой весной собирающийся отправлять ВС РФ аналогичные баллистические ракеты, работающие по ближнему радиусу предполагаемого противника.