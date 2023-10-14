Когда в своем глазу гигатонны переданных боеприпасов для Израиля не видишь

США, согласно данным разведки, располагают сведениями, что российская сторона начала получать из КНДР вооружение и боеприпасы. Такую "новость" сообщил вечером в пятницу Джон Кирби, занимающий должность представителя Совета национальной безопасности США. Как заявил высокопоставленный вашингтонский функционер, Пхеньян предоставил Москве не менее тысячи железнодорожных контейнеров с тяжелым вооружением и боеприпасами, сообщил Интерфакс, ссылаясь на американские масс-медиа.

И по мнению бывшего контр-адмирала, такая помощь беспокоит США слишком сильно, чтобы об этом можно было забыть. Но ещё куда больше Белый дом волнует обратная ситуация, когда уже специалисты России могут оказать "соразмерную" помощь специалистам Северной Кореи в их стремлении улучшить некоторые свои отстающие от российских вооружений разновидности боевой техники.

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Источник фото: google.com







С другой стороны, РФ, вместо того чтобы помочь в разработке, может сделать "ход конем", начав полномасштабные поставки современных истребителей, крылатых ракет типа "земля-воздух", тяжелых БТР, станков и некоторых "чувствительных" технологий.





Те самые сверхмощные и дальнобойные корейские РСЗО. Источник фото: lenta.ru





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Что удивительно, когда Джон Кирби говорил такое, он смог не засмеяться, так как перманентные удары украинской армии по прифронтовому Донецку его не смущают, как и не смущают ковровые бомбардировки свободнопадающими бомбами донельзя с плотной застройкой мирных кварталов Газы бомбардировщиками Израиля. Да и последний "не забыл" перекрыть воду и газ мятежному анклаву. Но "это другое".