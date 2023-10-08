По предположению американского разведсообщества это может означать доставку РСЗО и дальнобойных орудий

Пока весь мир с содроганием и большой опаской наблюдает за всевозрастающей эскалацией арабо-израильского конфликта, а противостояние Украины и России в ходе спецоперации ушло не на второй, а даже на третий план, о чем с горечью сожалеет украинский президент Владимир Зеленский, западные разведывательные спутники зафиксировали странно возросшую активность железнодорожных перевозок со стороны Северной Кореи в Россию. По предположению западного разведсообщества речь может идти только об одном: Москва и Пхеньян ранее договорились во время встреч о поставках тяжелого артиллерийского вооружения и прямо сейчас осуществляются логистические маневры "под шумок" конфликта на Ближнем Востоке. Благо спасение государства Израиль для нынешней вашингтонской администрации куда важнее чем проворовавшиеся функционеры Банковой и лично господин Зеленский, в своей так называемой публичной дипломатии перегнувший палку, заставляющий ежечасно оправдываться своих патронов-союзников из-за недостаточности по его мнению всевозможной помощи ВСУ.





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Источник фото: russian.rt.com







И как подчеркнули пожелавшие остаться анонимными отставные разведчики из США, Владимир Путин идеально выбрал время для якобы передачи вооружения северокорейской армии своим войскам, сдерживающим уже который месяц неудавшееся украинское контрнаступление.





Источник фото: ТГ-канал Росич







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А ввиду открывшихся обстоятельств, что бойцы ХАМАС, использующие в своих недавних атаках на военные объекты ЦАХАЛ образцы западного пехотного вооружения, Израиль со всей силой мощного еврейского лобби на территории США попытается надавить лично на Джо Байдена и крупных чиновников американской администрации с тем, что бы если не полностью прекратить, то заморозить до состояния иссыхающего ручейка военную и финансовую помощь коррумпированной Украине, виновной опосредствованно в гибели гражданских жителей государства Израиль.