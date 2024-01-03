Человеческие возможности по части компьютерных игр безграничны

Что будет, если сильно захотеть пройти до самого победного конца «непроходимую» никогда ранее компьютерную игру и завершить её финальный уровень? Этот вопрос заслуживает достаточно сложного нелинейного ответа, если перед вами игра, созданная бывшим нашим соотечественником, известная всему миру и получившая экранизацию от Apple TV+, как и достаточно высокие рейтинги от пользователей на всемирно известном агрегаторе фильмов imdb. Как вы уже наверное догадались, речь пойдет о графической головоломке Тетрис рук Алексея Пожитнова, в тот момент истории никому неизвестного советского программиста, ставшего популярным и известным во всей вселенной геймдизайнером .





реклама





Источник фото: steamgriddb





Именно в его программный продукт, реализованный в виде кода для настольной приставки Nintendo Entertainment System, больше известной как NES, 13-летний подросток, выступающий под никнеймом BlueScuti, и завершил прохождение Tetris. Парень прошёл 1500 законченных так называемых линий, после чего игра прервалась. Скорее всего, это и есть тот самый долгожданный конец, заложенный программистами в 1989 году для консольной приставки.





Источник фото: arstechnica





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что очень интересно, BlueScuti является первым человеком, который с момента выхода игры в тираж, смог полностью пройти игру. Для этого человечеству пришлось потратить долгих 34 года. Кадры успешного мирового рекорда были записаны и теперь даже у самого неверующего не возникнет вопросов к целеустремленному подростку. Сам же парень очень долго шел к своей цели и получил награду в канун нового года, что это, как не подарок от Деда Мороза?