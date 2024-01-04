Параллельная реальность, как она есть

Украинская армия оснащается хуже своих коллег из России, а «правдивые утверждения» якобы о том, что россияне сплошь и рядом одеты в старые, ещё советского выпуска, выцветшие от долгого времени своего существования ватники; а вместо современного личного оружия бойцы ВС РФ передвигаются только ползком в обнимку с «ржавым АК». Все такие заявления есть не что иное, как грубые сказки для доверчивого обывателя из Украины. Причем об этом заявил никто иной, как старший офицер, командующий батальоном элитной украинской бригады.

Действующие военнослужащие ВСУ крайне рекомендуют воздержаться от просмотра обычному населению Украины от «государственного» телевизора, где в круглосуточном режиме показывается так называемый телемарофон с явно недостоверной информацией. Причем особый акцент комбат с позывным Ролло сделал на том, что прямо заявил о ВС РФ, как об одной из сильнейших армий мира, владеющих высокотехнологичными образцами вооружений. Поэтому ему сложно согласиться, что его родная ВСУ на голову превосходит ВС России по передовому военному оборудованию.

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Источник фото: российская газета





Кроме того Ролло упрекнул своих соотечественников, считающих странным, что вооруженная перспективным вооружением храбрая украинская армия вот уже практически 3 год военного конфликта топчется на одном месте и не может «опрокинуть» противостоящую ей армию в «рваных ватниках и с погнутыми ржавыми автоматами».

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Объективно, российская армия превосходит украинскую, и с этим пока сложно что-то сделать, резюмировал командир одного из подразделений третьей штурмовой бригады «невыносимое» для регулярных зрителей украинского телемарофона интервью.