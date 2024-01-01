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Madarator
Эксперт: F-16 бесполезны против высокотехнологичного противника, как ВКС РФ и они не "супероружие"
Кажется кто-то уже заранее соломку подстилает, а то мало ли чего

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   F-16 окажутся практически бесполезными в воздушном пространстве Украины, если их всё-таки получат Воздушные силы ВСУ. Американские самолёты – это не те боевые системы, которые способны напугать русских своей чрезвычайной эффективностью, так как их армия, в частности авиация, куда больше и высокотехнологичней, чем тем варианты истребителей, которые отправятся в условное небо Херсонщины или Запорожья. Именно такой скептической точки зрения придерживается экс-полковник немецкой армии Вольфганг Рихтер в своей беседе для Welt.

   В качестве «тяжеловесного» эксперимента эксперт привел аргумент, что несмотря на способность «летать и пускать ракеты», F-16 практически бессмысленен против передового ракетного вооружения, которое имеется в распоряжении ВС РФ. Так баллистические и крылатые ракеты, обладающие повышенной дальностью полёта и поэтому способные успешно быть запущенными с территорий «старой России», физически не ощутят на себе эффекта противоборства с F-16. Вместе с тем нулевой уровень эффективности будет у американской техники и при запуске баллистики с акватории Чёрного моря, где расположены российские боевые корабли.

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Источник фото: Ведомости


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   «Шестнадцатые» – в целом неплохие образцы западного вооружения, и в какой-то своей части даже современные, но для России это никакое не «супероружие». Поэтому, если даже F-16 появятся на передовой, то они не в силах поменять ситуацию в пользу Украины. Условные 30 истребителей поколения 4+ не сделают погоды и не напугают русских, резюмировал бывший военный бундесвера. ВКС РФ имеют в своем распоряжении куда более совершенные истребители, а их ПВО опасны на протяжении до 400 километров вглубь Украины. С-400 и её передовая загоризонтная «антиракета» 40Н20 станут настоящим «плохим сном» для украинских экипажей F-16.

#f-16 #40н20
Источник: youtube.com
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