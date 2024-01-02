Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Солдат ВСУ показал прилёт авицационной ракеты ВКС, сила удара которой перевернула 13-тонную БМП
Прямое попадание бы авиационной ракеты оставило лишь "атомы" от легкобронированной техники ВСУ

реклама

   Пессимистичные предсказания для российской аудитории украинских военных экспертов о том, что ракет «останется на 2-3 дня» активных сражений, стало весьма популярной шуткой, мигом распространившейся в мировой Сети и работающей в юмористическом ключе практически уже третий год подряд. Правдивая же новость заключается в том, что как раз российских ракет ещё очень много, причем начиная от стратегических и дальнобойных, способных преодолевать от 3000 километров, и заканчивая классическими НУРСами, в чём легко убедиться в свежем видео, загруженном в ТГ-канале «Военный Осведомитель».

   Так на кадрах в неизвестной местности показаны последствия прилёта одной из российских ракет, которая взорвалась на удалении от позиций украинской армии, тем не менее причинившая серьёзный ущерб легкой бронетехнике и окружающему ландшафту. Так прилёт похожей на Х-38МЛЭ ракеты малой дальности своим мощным ударом перевернул 13-тонную украинскую БМП, а другую бронированную машину просто сжёг, превратив в стальной остов с безнадёжно вышедшим из строя оборудованием, который уже не удастся починить.

реклама


Источник фото: roe.ru


   Вместе с каждым новым днём нового 2024 года украинским зенитчикам всё трудней перехватить любую воздушную цель, запущенную россиянами. Сказывается дефицит ракетных высокоточных боеприпасов в массе своей необходимых для передовых иностранных ЗРК, в обилии своем имеющихся в ВСУ. И если военно-политическому руководству Украины в самом ближайшем времени не удастся решить острый вопрос, где взять большие партии зенитных ракет для западных установок ПВО, то придется сбивать бесчисленную армию дронов ВС РФ трехлитровой банкой огурцов, как это рассказывали в начале прошлого года официальные высокопоставленные представители украинского государства.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Но помимо высокоточных дальнобойных ракетных систем, в российской армии и очень много различных ударных дронов. Причем БПЛА-камикадзе сейчас настолько в избытке, что ВС РФ уже третьи сутки подряд по меньшей мере около сотни дронов рыщут по всей территории Украины, стараясь окончательно разрушить военные производства и поразить оставшиеся без прикрытия ПВО важные цели, связанные с украинской армией.

#вкс рф #бмп #с-8ком #х-38млэ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
10 из 10 "Кинжалов" сбито, заявил Залужный, однако, видео в сети говорит об обратном
В Сети загрузили видео момента прилёта чего-то высокоскоростного по объекту на территории Киева
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
8
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
11
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
1
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
2
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
32
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
5
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
12
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:16
На Украине не доверчивые обыватели. Там упоротые, зомбированные националисты, верящие, что они самые лучшие в мире.
Военный ВСУ: "не нужно смотреть украинский телемарофон, где рассказывается о ВС РФ c "ржавым АК"
Петя Чмобик
02:06
Хорошо что пока ещё есть такие страны и компании которые двигают, прогресс науку и технологи в перед.... А не вот это все дремучие победобесие
SpaceX запускает первые спутники прямой сотовой связи на борту Falcon 9
Петя Чмобик
02:04
Реальность: русских под шонку загоняют в ГУЛАГ))
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Петя Чмобик
02:01
Это называется, на словах ты Лев Толстой а на деле Пыня. В телевизоре ты космическая сверхдержава, а на деле яйца у турков покупаешь, ведь своих яиц нету.
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Петя Чмобик
01:59
Не ошибается, тот кто ничего не делает? Сколько у России неудачных пусков многоразовых ступней ?? -0. Выкусите пендосы тупые
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
Петя Чмобик
01:57
Подожди минуту, какие либералы 30 лет грабили?? Если только Путин у власти Уде 20+ лет? Получается или Путин либерал или не либералы грабили))
Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
NOFX
01:55
LG С4 42" 144Hz MLA🤟 Хотя мне и на C2 42" 120Hz кайфово 🙂
LG представляет новую серию OLED-телевизоров накануне выставки CES 2024
Петя Чмобик
01:50
Одна компания нагнула всю космическую отрасль сверхдержавы.... Пора путину расчехлать батуты
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
WELCOM TO HELL
01:44
По ряду причин сейчас пришлось поставить память в одноканале. Замерял через CPU-Z. Скорость чуть медленне, чем в двухканале.
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
Петя Чмобик
01:42
Зато ещё чуть чуть и Авдеевку возьмём!!! У нас будет Авдеевка а у пендосов и индусов нет, и кто тут папа??
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем