Прямое попадание бы авиационной ракеты оставило лишь "атомы" от легкобронированной техники ВСУ

Пессимистичные предсказания для российской аудитории украинских военных экспертов о том, что ракет «останется на 2-3 дня» активных сражений, стало весьма популярной шуткой, мигом распространившейся в мировой Сети и работающей в юмористическом ключе практически уже третий год подряд. Правдивая же новость заключается в том, что как раз российских ракет ещё очень много, причем начиная от стратегических и дальнобойных, способных преодолевать от 3000 километров, и заканчивая классическими НУРСами, в чём легко убедиться в свежем видео, загруженном в ТГ-канале «Военный Осведомитель».

Так на кадрах в неизвестной местности показаны последствия прилёта одной из российских ракет, которая взорвалась на удалении от позиций украинской армии, тем не менее причинившая серьёзный ущерб легкой бронетехнике и окружающему ландшафту. Так прилёт похожей на Х-38МЛЭ ракеты малой дальности своим мощным ударом перевернул 13-тонную украинскую БМП, а другую бронированную машину просто сжёг, превратив в стальной остов с безнадёжно вышедшим из строя оборудованием, который уже не удастся починить.

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Источник фото: roe.ru







Вместе с каждым новым днём нового 2024 года украинским зенитчикам всё трудней перехватить любую воздушную цель, запущенную россиянами. Сказывается дефицит ракетных высокоточных боеприпасов в массе своей необходимых для передовых иностранных ЗРК, в обилии своем имеющихся в ВСУ. И если военно-политическому руководству Украины в самом ближайшем времени не удастся решить острый вопрос, где взять большие партии зенитных ракет для западных установок ПВО, то придется сбивать бесчисленную армию дронов ВС РФ трехлитровой банкой огурцов, как это рассказывали в начале прошлого года официальные высокопоставленные представители украинского государства.

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Но помимо высокоточных дальнобойных ракетных систем, в российской армии и очень много различных ударных дронов. Причем БПЛА-камикадзе сейчас настолько в избытке, что ВС РФ уже третьи сутки подряд по меньшей мере около сотни дронов рыщут по всей территории Украины, стараясь окончательно разрушить военные производства и поразить оставшиеся без прикрытия ПВО важные цели, связанные с украинской армией.