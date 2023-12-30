Сбить, истощённому более ранними ложными целями, львовскому ПВО ВСУ её не удалось

Львовская бронетанковая фабрика сегодняшним утром подверглась ракетной атаке, а приданные силы украинской ПВО так и не смогли нейтрализовать воздушную угрозу. Шлейф плотного чёрного дыма лишний раз засвидетельствовал факт прямого попадания и уничтожения военной техники. Видео с полётом, как утверждается российской ракеты Х-101, показал отечественный ТГ-канал «Русская весна».

Что интересно, на конечном участке траектории реактивный снаряд задействовал режим отстрела тепловых ловушек, призванных в качестве ложных целей отвлечь на себя зенитные ракеты ВСУ, долженствующие отреагировать на усиленную температурную сигнатуру псевдоцелей.

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Второе видео показало, как над территорией Львовского бронетанкового завода, даже спустя несколько часов в небо взмывает облако чёрного дыма. Весьма вероятно, ракета угодила в самый «эпицентр» вооружений, накопленных перед отправкой на децентралированные базы хранения рядом с передовой.





Источник фото: topwar.ru





Немногим ранее отставной украинский военный в чине генерала рассказал, что из-за подкупа высшего персонала, российская сторона точно знает, когда необходимо бить по промышленным предприятиям, в том числе и вполне секретным.

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Российская гибридная атака 29 декабря стала самой массированной и масштабной за последние несколько месяцев. По мнению британского издания Economist, ВКС РФ и Черноморский флот целенаправленными действиями выбивали места производства дронов и ракетных систем, снижая наступательный потенциал украинской армии. В том числе и мест, где находились западные высокоточные ракетные образцы.