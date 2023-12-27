Но как было сказано, "США любят победителей"

Украинская армия после летнего контрнаступления на Запорожском направлении, которое закончилось полным тупиком, в зимний период на конец 2023 года находится в крайне непростом состоянии. По всей линии боевого соприкосновения происходят продвижения российских групп: где-то больше, где-то меньше. Но известно точно одно, что теперь ВСУ вынуждены в полном составе перейти к общей обороне. Причем украинский Генштаб прямо заявляет, что в действующих подразделениях на передовой острейший дефицит всего: от боеприпасов НАТОвского калибра и до советских, то есть орудия вынуждены делать паузу, экономля теперь уже редкие 155-мм и 152-мм снаряды, а сами орудийные установки стали выходить из строя, в особенности иностранного производства, так как они не предназначены для ведения столь продолжительных боёв. Кроме того, наступление на глубоко эшелонированную оборону под тем самым Работино, «выкосило» наиболее подготовленные и опытные штурмовые подразделения украинской армии. Сейчас дело доходит до того, что в ВСУ вынуждены на передний край перебрасывать вчерашних водителей и других специалистов, чья ценность не учитывается. На фоне всего этого главкому ВСУ Валерий Залужный требует у Запада свежего вливания масштабной военной помощи.





реклама

Источник фото: ura.ru





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

О «требовательности» украинского генерала решило написать издание Newsweek. Залужный назвал причину, по которой ВС РФ сейчас так успешно продвигаются вперед, это острейший «дефицит всего». Если Запад будет тянуть со своей помощью, то ВСУ вынуждены отказаться от целого ряда новых территорий, резюмируется в публикации.