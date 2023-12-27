Произрастает земля русская всяческими дронами

Помимо известных широкому кругу читателей «Ланцета» и «Герани», на вооружении российской армии планируется появление ещё одного беспилотного образца инженерной отечественной мысли. Об этом заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам оружейные конструкторы создали новый БПЛА под названием «Суперкам».

Кроме того, новосозданный проект подразумевает две разновидности с различными военными спецификациями. Первый вариант будет сугубо боевым и оснащаться мощным зарядом взрывчатки и предназначен для поражения противника по типу барражирующего боеприпаса. Второй вариант «многоразовый» – это разведывательный воздушный аппарат. На сейчас «Суперкам» в варианте «дрон-камикадзе» отправлен на испытательный полигон, где и выполняет тестовые полёты-задания.

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Источник фото: hi-tech.mail.ru







Важным качеством, которое появилось у передового дрона, по замечанию Чемезова, это его радиоэлектронная стойкость к направленному излучению РЭБ-систем противника. Именно во время боевого полёта микросхемы боеприпаса так сложно подавить, а сам аппарат сбить с боевого курса.

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И по мнению ряда западных изданий, российская сторона сделала большой шаг вперёд по части своего БПЛА-строения. В начале спецоперации на Украине находившись в зачаточном состоянии. К настоящему времени российские инженеры и конструкторы значительно продвинулись, научившись не только массово выпускать боевые и иные дроны, но и в быстрой степени следить за их усовершенствованием, порой создавая новые разновидности беспилотных вооружений, такие как дроны-минёры.