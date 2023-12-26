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Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире

Леопарду и тем более Абрамсу, остаётся стоять в сторонке и сильно завидовать скоростным и стартовым возможностям обновлённого Т-80БВМ образца 2023 года
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   Стало известно, что повторный старт крупносерийного изготовления двигателя для Т-80 запустит ещё один процесс. На этот раз модернизационный. Старый добрый газотурбинный двигатель ГТД-1250 будет обновлён по части силовых возможностей в 2 заводских этапа. В ходе первой ревизии двигатель станет выдавать на-гора 1400 лошадиных сил, а в финальной его мощность дорастёт до стабильных 1500 л.с. Такие двигатели будут устанавливаться на всю обширную линейку Т-80: начиная от первых образцов в виде «базовых» Т-80 1976 года выпуска, и заканчивая самыми свежими версиями от 2018 года, называемых Т-80БВМ.


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   А теперь вспомним почему, сначала советский, а потом и российский танк стал называться «Летающим». 45 лет тому назад, когда тяжелую отечественную бронемашину за превосходное умение совершать «невозможные» для такого класса бронеединиц воздушные трюки в виде прыжков с трамплина, так и получил свое знаменитое прозвище.

    В эпоху холодной войны, танковые группы СССР, размещенные в Восточной Европе в приграничной зоне, сильно беспокоили плотоядных генералов НАТО. Двигатели с высоким «тягловым» коэффициентом позволяли относительно легкой машине на полном форсаже провернуть молниеносные «зерг-раши» прямо по прекрасным европейским автобанам.  

   А само ключевое событие, в ходе которого Т-80 стал синонимом слово «летающий», случилось в 1993 году в Абу-Даби на местной оружейной выставке. Дабы впечатлить потенциальных покупателей, в своеобразной дуэли соревнуются тот самый M1 Abrams и российский Т-80У в версии от 1985 года. В первом испытании на самый дальний выстрел победу одержал российский танк, а во второй раз дабы закрепить победный результат, танкисты решились провести эффектный прыжок с трамплина, где в ходе зрелищного маневра бронемашина смогла «улететь» на впечатляющие 14 метров. Экипаж же Абрамса, впечатлённый увиденным и трезво оценивая свои возможности, даже не попытался «для проформы» просто попробовать.


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   Известно, что создававшие на замену Т-64 бронемашину конструкторы были вдохновлены идеей «молниеносного» танкового прорыва. Именно концепция быстрой стартовой скорости и последующее скоростное «прохождение» по гражданским автотрассам и стало той самой идеей фикс.

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   В случае часа Ч, ударные танковые корпуса Советского Союза должны были устремиться по направлению к Ла-Маншу и достигнуть западной береговой линии. И действительно, как можно было в это не поверить, если на обычной асфальтной трассе Т-80 мог разогнаться до невероятных для стандартного ОБТ 80 км/ч.

   Разумеется, классический бензиновый двигатель на такие цифры вряд ли способен. А вот газотурбинный силовой агрегат, прообразом для которого послужил вертолётный двигатель, вполне способен как раз на такой подвиг. Именно ГТД-1000Т, сконструированный на фабрике им. В.Я. Климова, существующей и сегодня, такой образец и был создан. Помимо прекрасной удельной мощности, ГТД, как уважающий себя «северянин», прекрасно чувствует себя в регионах с резко континентальным климатом. Суровые сибирские зимы ему вовсе нипочем. Для сравнения дизельная установка в «опасный минус» должна на холостом ходу должна проработать как минимум 30 минут, и только потом дать танку старт. А вот ГТД не надо ждать так долго: достаточно 60 секунд и танк готов наступать.




   Поэтому непростые 90-ые годы «пощадили» проект и Т-80 тогда не забыли. Но несмотря на великолепные характеристики, «восьмидесятый» стал редким танком ВС РФ, занесенным в своеобразную «красную книгу». Тут тебе и общая дороговизна и нелицеприятная прожорливость двигателя. Правда «Омсктрансмаш» смог выпустить примерно 5 000 таких танков. Вторую жизнь танку дал интерес к Арктике и её освоению. Богатый полезными ископаемыми регион позволил заинтересоваться генералам Т-80 и его «морозостойкостью». Причем о танке не просто вспомнили, но и «прокачали». По итогу получился тот самый Т-80БВМ образца 2018 года. Предшественником которого являлся Т-80БВ, сконструированный в далёком 1985 году.

   Именно эта модификация получила эволюционировавший двигатель ГТД-1250, мощность которого соответственно равнялась 1250 л.с.. А сама силовая установка, на удивление, получилась относительно экономной. В качестве защитных обновлений, броня дополнилась динамической защитой «Реликт» и рядом решений противокумулятивного характера. Такие блоки позволяют танку остаться на ходу после попадания даже тандемных боеголовок современных ПТРК.


   В качестве оборудования, относящегося к «нападению», Т-80 обзавёлся стабилизатором танкового орудия и прицелом отечественного производства «Сосна-У» с полным набором многофункциональности. В нём есть тепловизионный, дальномерный и визирный режимы. Кроме того с помощью «Сосны» можно управлять ракетой, выстреливаемой посредством танковой пушки. Причем все существенные изменения не сильно сказались на общем весе танка. «БВМ» весит несущественные для него 46 тонн.

   Пакетная «реформа» позволила «восьмидесятому» заполучить дополнительную защищенность, маневренность, огневую силу и сделать куда более «командным игроком». Вместе с тем и старые «трюки», в виде безукоризненной работы при -40 ℃ и способность набирать те самые 80 км/ч по автостраде, с возможностью «крутить пятаки» и полицейские развороты в лучших традициях Голливуда никуда не делись. Да и те самые прыжки остались при «восьмидесятом».


Источник фото: ТГ-канал "Пыль шагающих катков"


   И вот теперь свежая новость: Т-80 образца 2023 года будут форсированы до рекордных 1500 л.с., что позволит получить звание самого быстрого танка в мире.

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   Да, зарубежные образцы в виде тяжеловесных Abrams и Challenger 2 вовсе не удивишь полутора тысячами «под капотом». Но есть одно большое «Но». Те самые «американцы» и «британцы» в своих самых свежих версиях весят уже около 70 тонн, а их российские коллеги, такие как Т-80БВМ, на целых 20 тонн легче. Что делает разницу в маневренности и максимальной скорости колоссальной.

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