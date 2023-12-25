Оперативного смысла удержание Авдеевки для ВСУ не имеет смысла

С упорством обреченного украинская армия продолжает оборонять пригород Донецка – город-спутник Авдеевку. С каждым новым днём участь полуокружённого украинского гарнизона всё хуже и тяжелей. И на это есть ряд причин. По одному из предположений в публикации The Independent, это острый дефицит военной помощи от западных союзников, о чём прямо заявляют сами же украинские военнослужащие. По мнению солдат и офицеров, если в Вашингтоне и Брюсселе «замешкаются» с военной поддержкой в виде поставок дополнительных вооружений, боеприпасов и всего остального, то у донбасского города нет будущего в составе Украины.

Так как «Авдеевка будет потеряна в считанные дни».

реклама

Высказался в подобном ключе и глава городской администрации от Украины Виталий Барабаш, считающий, что если Белый дом перестанет обращать внимание на Украину, то линия обороны предательски «изменится». А военные ВСУ погрузятся в пучину потерь, о чём должна знать и помнить мировая общественность.





Источник фото: Украина.ру





рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем можно сделать вполне законное предположение, если у ВСУ сейчас так мало сил и средств, то зачем было начинать столь рекламируемое на всех внешних и внутренних площадках то самое неудачное контрнаступление? Ведь все эти силы можно было оставить на удержание уже занятых территорий. Но военно-политическое руководство Украины под давлением успехов решило, что оно «может», и выпросило под грядущее наступление большое количество военной техники, которая бездарно была угроблена в запорожской степи под Работино. Разумеется, большая часть техники была устаревшей, но стоила реальных денег и усилий, чтобы её перевезти в Европу из США. Причём с самого начала было понятно, если контрнаступление не удастся, то спонсировать проигравших в невероятном размере никто в здравом уме больше не продолжит. Тем более ситуация в Израиле, а сейчас и в акватории Красного моря оттеснили интерес к Украине даже не на второй, а на 10-ый план. Кому в мире кроме России теперь интересна та самая Авдеевка? Вопрос риторический.