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Madarator
США объявили операцию против хуситов и запустили скачок цен – нефть, газ и Россия скажут спасибо
Как раз этого и добивался Иран, как союзник РФ и Китая

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  На фоне участившихся до невероятности ракетных обстрелов и атак дронами хуситов гражданских судов в Красном море, цена марки Brent на февраль выросла на 3,1%, не стал ждать у моря погоды и газ, возросший в январском фьючерсе на 10%, в максимальном варианте доходящем до $421 за 1000 куб. м. Потом правда цена упала. Всё это предваряло событие, где топ-менеджмент BP заявил, что во избежание атак все корабли фирмы, последние будут следовать не по обыкновенному маршруту у берегов Красного моря и Суэцкого канала, а огибая неспокойный маршрут с юга, что увеличило логистическое плечо на целых две недели, если корабли направляются в Европу. Всё это объяснили атаками «Ансар Аллах» – северной группировки хуситов, поддерживаемых неофициально Ираном. Вооруженные силы повстанцев нападают на гражданские корабли в Красном море и далее в Баб-эль-Мандебском проливе, что явно вызывает затруднения в мировом экспорте и импорте товаров, так как на этот маршрут приходится 12% мировых морских поставок, где доля теплоносителей (нефть и газ) достигает существенных 5%.


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   От подобных рисков отказались и в других крупных логистических компаниях, специализирующихся на морских перевозках: Maersk, Mediterranean Shipping Co, OOCL и CMA CGM.

   И уже к 17 декабря как минимум 55 контейнеровозов курсируют вдоль мыса Доброй Надежды рядом с Южной Африкой, стараясь держаться подальше от ракет хуситов и их дронов. Вместе с тем хуситы не только обстреливают корабли, но и предпринимали неоднократные попытки захватить их, о чем даже появился «кинематографический» ролик, снятый хуситской стороной с присутствием вертолёта и морской штурмовой группы. По заявлениям лидеров проиранской группировки главная цель таких атак «предостеречь» иностранные компании от захода в порты Израиля, так как хуситами ведется «война» против еврейского государства, начиная с 13 декабря.


Захваченное хуситами судно


   На фоне всего этого министр обороны США генерал Ллойд Остин объявил о старте военной операции, где во время проведения «Стража процветания» коалиция из ряда стран попытается обеспечить безопасность судоходства. Акваторией для последующих действий объявлено Красное море. По мнению Остина, хуситы являются прямой угрозой торговле и в крайней степени разрушают международные нормы в области права.

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   Вместе с тем совсем нетрудно предположить, что подобного рода действия без начала наземной войсковой операции вряд ли возымеют должный эффект и способны снизить качество атак, но не окончательно их завершить. Но что точно известно, в краткосрочной перспективе цены на углеводороды вряд ли подвергнутся так называемому «ценопаду», а скорее наоборот, чем сполна воспользуется Россия и её союзники.

#хуситы #сша против хуситов #цены на нефть и газ
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huk87
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