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Madarator
Нобелевский лауреат по экономике: Мир может ждать дeдолларизация, если российские активы конфискуют
Аналогичная судьба ждёт и европейский Евро, поэтому что Вашингтон, что Брюссель: Видит око, да зуб неймёт

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   «Весь мир в труху, но потом», примерно так заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, если условный Запад по-глупому решит воспользоваться ситуацией и конфискует российские активы, которые сам же и заморозил. Причем подсанкционированные российские активы полностью легитимные и имеют законное происхождение. Поэтому изъятие российских накоплений и сбережений за рубежом, в том числе любых активов, есть не что иное, как всемирный катаклизм, уверен профессор Йельского университета Роберт Шиллер. О чём и рассказал в интервью для итальянской La Repubblica.


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   Разумеется, я надеюсь, что в американском правительстве не сидят глупцы и просто недальновидные чиновники, которые сами же понимают, что незаконный механизм конфискации запустит ту самую повальную дeдолларизацию, произнести в слух название которой боятся в Белом доме. Об этом наверняка «догадывается» американский президент Джо Байден, как и его ближайшее окружение, в том числе экономические советники.


Источник фото: smart-lab.ru


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   Кроме того, необоснованное и незаконное изъятие даст старт тому самому сигналу, когда руководители десятков стран, хранящие национальные сбережения в иностранной валюте, а конкретно в американском долларе, поймут, что это донельзя «мусорный актив», от которого необходимо как можно быстрее избавиться. Причем в своем обоснованном решении они будут не так уж и не правы: если условный Вашингтон решил подобным образом «обобрать» Россию: то что мешает правительству США поступить аналогично с любым другим государством? Задаётся риторическим вопросом Шиллер. Поэтому активы России может Запад и хотел бы прибрать, и даже не делиться с Украиной, потому что условный российский инвестиционный «пирог» до невозможности румян и сладок и для таких больших экономических хищников. И может приносить стабильный постоянный доход, что уж очень нужно в сложной международной обстановке. А для нищей Украины такой подарок был бы слишком щедрым. Ей «хватит» и западных кредитов. Но опять же, на Западе понимают, что в погоне за 300 млрд. российского «золота» можно лишиться намного больше, речь идёт уже о 10 трлн. потерь.

#санкции запада #санкциии #дeдолларизация
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