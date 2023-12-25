Утверждается, что безэкипажный катер бронированный

«Самый быстрый» в акватории Чёрного моря, с таким претензионным заявлением выступили журналисты одного из украинских телеканалов, продемонстрировавшие в эфире безэкипажный катер «Козак Мамай».

По словам создателей беспилотного дрона-камикаде судно может разгоняться до 110 км\ч, а его 6-метровый корпус изготовлен из пуленепробиваемых материалов. Сам катер управляется по сигналу со спутника, а для осмотра окрестностей установлена камера наблюдения.

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При встрече с потенциальной целью, судно врезается передней частью, после чего запускается накольный механизм и вызывающий детонацию заминированного изнутри корпуса. Остальная информация не разглашается по причине не дать российским инженерам сведения, способные выявить предполагаемые уязвимости и воспользоваться ими.













Ввиду практически полного отсутствия на вооружении украинского флота настоящих кораблей из-за их уничтожения российскими ракетами и крайне низкого финансирования в эпоху начиная с 1991 года, украинское военно-политическое руководство вынуждено перейти к так называемой тактике морских уколов, не в силах с помощью своего отсутствующего флота на нечто иное. Хотя ранее для усиления пропагандистского эффекта рассказывалось про некий украинский «москитный флот», способный, используя так называемую тактику «волчьих стай» положить на лопатки российский флот. Но реальность оказалась несколько иной. Поэтому сейчас и сделана ставка на беспилотные морские аппараты, предназначенные для действий в морской акватории.

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По задумкам украинских создателей, подобные дроны должны прежде всего атаковать базы ЧФ РФ в Крыму и обычные гражданские судна россиян.