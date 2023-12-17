Но эта информация оказалась "не нужна" правительствам Иерусалима и Вашингтона

Как бы это не казалось удивительным и в то же время сильно странным, руководители ряда израильских спецслужб были осведомлены как минимум 5 лет назад, кто, как и каким образом переводит политическому движению ХАМАС многомиллионные финансовые транши. Секретные документы были похищены с компьютера одного из высших офицеров палестинской партии.

Так называемые бухгалтерские книги содержали подробные выписки и счета, где хранились несколько сот миллионов американских долларов, находящихся под полным контролем ХАМАС, рассказала в своей свежей публикации New York Times. Разведывательные агенты, рискуя своими жизнями, смогли сделать копии документов и известить свое непосредственное руководство архиважными подробностями. Причем копии получили как в Вашингтоне, так и в Израиле. Но адресаты просто не стали обращать внимание на эти сводки, попросту задвинув их «в дальний угол рабочего стола».

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Источник фото: google.com







Таким образом, сообщают журналисты-расследователи, в руках американской и израильских администраций были все карты «на руках», и заблокировать крайне подозрительные финансовые счета было делом пары часов. Но никому из высших должностных лиц не было никакого до этого дела.

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Заметив это, разведчики из группы «Гарпун» даже опубликовали в публичном пространстве ряд таких страниц, добытых в ходе оперативных мероприятий, всеми силами попытавшись привлечь внимания. Но всё оказалось бес толку. А ХАМАС тем временем осуществлял многолетнюю планомерную подготовку так называемой атаки «7 октября».