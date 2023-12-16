Думать было надо раньше, а теперь уже поздно это делать

Прошедшие 7 дней легли тяжким бременем на украинского лидера Владимира Зеленского, мигом ощутившего спиной «холодные ветра» со стороны западных союзников и партнеров.

По замечанию Bloomberg, во всём этом он убедился во время визита в столичный Вашингтон, где его назвали героем, но кроме дружеских похлопываний по плечу и бравурных пустых речей без весомого внесения на «украинские депозиты» большой финансовой подпитки и письменных гарантий, что Киев никто не бросит, он ничего не получил. Подобная история приключилась и в европейском Брюсселе, где флагманы европейского континента в лице Германии и Франции попросили его не приезжать в общеевропейскую «столицу», посоветовав ему настойчиво поприсутствовать лишь только в качестве «цифровой копии» посредством онлайн. А настоятельная просьба украинского «босса» отсыпать чутка звенящих монет тут же была отклонена, где в качестве аргумента ему рассказали про очень тяжелое экономическое положение самого ЕС.

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Источник фото: РИА Новости







И словно желая финальным ударом «добить» хозяина Банковой, последовательный противник восточноевропейского государства в лице венгерского премьер-министра Виктора Орбана, «вышедшего на кофе» во время голосования за начало переговоров с Киевом по поводу его потенциального вступления в ЕС, но тут же «вернувшегося» и отрезвившего украинское правительство своим категоричным нет по поводу выделения 50 млрд. финансовой помощи.

И в Вашингтоне, словно желая «не отставать» от решений ЕС, американские конгрессмены ушли на рождественские каникулы, отложив голосование по поводу выделения военной помощи на общую сумму в 61 млрд. долларов до будущего января, а то и позднее.

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Причем как заявили некоторые политики в анонимной беседе с корреспондентами Bloomberg, подобные действия со стороны США и ЕС четко укладываются в канву неудач Киева на передовой, где-то самое контрнаступление, авансируемое с высоких мировых трибун, обернулось полным провалом.