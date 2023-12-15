Российские УМПК заставляют ВСУ буквально "замирать" на месте

Российская военная промышленность постепенно расширяет, как ассортимент выпускаемой оборонной продукции, так и её качество, что заметно сказывается на положении в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Речь пойдёт об очередном успешном использовании бомб, оснащенных модулями планирования и коррекции УМПК, по словам германской газеты Welt, парализующей все атакующие начинания украинской стороны. Причем по последним данным, российские инженеры сделали качественный скачок вперед, позволивший вместо двух бомб с модулями, устанавливать уже четыре, но и этот порог в скором будущем будет преодолен.





реклама

Источник фото: РИА Новости





А вместе с тем отечественное МО отчиталось об успешной боевой работе бортов Су-34, которые нанесли высокоточные удары по объектам украинской армии. Так тройка российских истребителей-бомбардировщиков произвела сброс авиационных боеприпасов на позиции ВСУ на купянском направлении.

Ударам подверглись командные пункты украинской армии, сосредоточенные в данном квадрате, а «остатки» бомб ушли на выведение из строя транспортировочных машин и боевых БМП и БТР.

Спустя время после фиксации прилёта разведчиками передового края информация о поражении бункеров была подтверждена и самолёты вернулись на аэродромы базирования с графой в послужном списке «все цели уничтожены».

Преимущество УМПК ещё заключается в том, что их сброс происходит на безопасном расстоянии от позиций ПВО украинской стороны.





рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



