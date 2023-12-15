Но всё может закончиться и побыстрей

На Украине чрезвычайно воодушевленны решением Европейского совета начать переговоры с Киевом и Кишинёвом о вступлении в ЕС, причем последний факт подтвердил руководитель Евросовета Мишель. Но вместе с тем град вопросов у редакционной коллегии германского Bild, где согласно собственным источникам, российская СВО на Украине продлится минимум до конца 2026 года. И что тогда гипотетически останется включить в свои ряды ЕС из лоскутов Украины?

По версии издания, на первом этапе, который будет длиться до завершения следующего года, российская армия возьмет под контроль все территории Донецкой и Луганской областей, а в Харьковской области доберется до крупной водной преграды в лице реки Оскол.

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Источник фото: bild





Дальше немецкие обозреватели предполагают, начнется второй этап, в результате которого из-под контроля Украины выйдут Харьков, Днепр и Запорожье. А вот Херсон и Одесса пока что побудут под контролем Киева.





Источник фото: m24.ru







Вместе с тем куда меньшим запасом оптимизма располагает адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По словам четырехзвёдного генерала, если в Вашингтоне и дальше продлится «возня» с непредоставлением вооружений и боеприпасов в действующую украинскую армию, то запасов силы последней хватит не более чем на 12 месяцев.

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Но и сейчас не сказать что бы ситуация для украинского Генштаба отличается своим великолепием: Марьинка, по замечанию самих украинских военнослужащих, полностью оставлена, а под Работино опорные пункты один за другим переходят под контроль штурмовых отрядов ВС РФ.