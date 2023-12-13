Такими темпами помощь Байдена и не понадобится

Кажется крайне неудачный вояж Зеленского в Вашингтон подсластили в Норвегии, где тамошние власти пообещали выделить $1,8 миллиарда помощи до конца этого года и отправить дополнительные системы ПВО NASAMS на сумму в 335 млн. в местной валюте, рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, но возможно такой «акт милосердия» окажется несвоевременным из-за того, что уже украинские военные подтверждают, что та самая Марьинка, которую готовили к массированной обороне на протяжении долгих восьми лет, пала.





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Теперь как пишет аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ Николай Ворошнов, ВС РФ может пойти на Курахово, до которого менее 15 километров по прямой. Именно это место после взятия Авдеевки может стать очень горячим.





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Вместе с тем Владимир Зеленский, держа в голове не настоящие военные планы, а политическую целесообразность, вместо отвода своих проваливших неудачное контрнаступление элитных ударных бригад и перехода в стратегическую оборону на всём протяжении ЛБС с Россией, продолжал отдавать глупые приказы о закреплении на левобережном плацдарме в Крынках, где потеряно очень много боеспособных отрядов морпехов. Причём в ту же угоду политического пиара ряд штурмовых групп был отправлен на хорошо укрепленную Горловку без закрепления на новых позициях. Что вероятно бы не получилось сделать на 100%, так как у ВСУ здесь нет мощного ударного кулака для битвы за город.

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Вместе с тем по мнению известного американского бизнесмена Дэвида Сакса, дальнейшие «игры» Зеленского в победу над Россией могут обернуться для его страны потерей новых территорий, с чем уже успел согласиться Илон Маск.