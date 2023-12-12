Правда с этим могут не согласиться республиканцы

Сегодня должны были состояться в Вашингтоне переговоры украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена на фоне стремительно ухудшающегося положения ВСУ на поле боя, где под натиском с множества направлений ВС РФ, украинская сторона вынуждена откатываться на запасные позиции. Такое происходит на Авдеевском, Артёмовском отрезках ЛБС. Причем подобные процессы могут начаться и в других местах с возросшей интенсивностью. Проблема заключается в том, что российский Генштаб умелым выстраиванием оперативного рисунка на 2023 год сумел измотать в оборонительных боях под Работино и иных участках обороны в Запорожской области элитные штурмовые бригады ВСУ, где те неся значительные потери в живой силе, подготовленной по стандартам НАТО, и оставляя в полях сгоревшую бронетехнику, такую как танки Leopard и БМП Bradley, сумел значительно уменьшить наступательный потенциал Украины. Теперь маятник может коснуться в обратную сторону, где наступление российской армии будут ждать уже растратившие былой запал поредевшие подразделения ВСУ.





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Источник фото: РИА Новости





И на этом фоне текущий шеф Пентагона Ллойд Остин излучая невероятную уверенность, рассказывает в скорой помощи США для реформирования ВСУ. По его словам «будущая» украинская армия сможет сдержать вооруженные силы РФ в будущем.

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Правда с энтузиазмом генерала могут не согласиться представляющие своих избирателей в американском Конгрессе республиканцы, чей электорат категорически против «разбазаривания» финансовых средств отнюдь небездонного бюджета США.