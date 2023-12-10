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Madarator
Генерал Сырский: "Россияне наступают по всему восточному фронту"
А ведь Россия даже ещё не начинала

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   Некоторым политикам из Украины кажется, что стоит только «захотеть» и американское правительство отправит мигом в ВСУ «150» истребителей F-16, а вместе с тем «немножечко» палубных F-18 и вертолётов Black Hawk и Apache, а для полного душевного удовлетворения 17 млн. снарядов и 400 млрд. долларов, как того в своих желаниях хотел главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, кажется «испортилось» оптимистичное настроение у командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

   Так генерал, проявивший себя в обороне Киева зимой 2022-го, оказался в непростой ситуации, заявив в личном ТГ-канале о том, что «Россияне наступают по всему восточному фронту, ситуация сложная».

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Источник фото: мк.ру


   А ведь у российского Генштаба в глубоком резерве находятся ударная армия и несколько штурмовых корпусов, создаваемых совсем для другого уровня задач. Что разумеется ускользает от неслужившего в армии действующего президента Украины Владимира Зеленского и и всячески избегавшего повестки в АТО во время каденции предыдущего президента Петра Порошенко; отлично понимают в украинском Генштабе, «куда» и для чего пойдут российские дивизии. В случае, если в Киеве не прекратят играться в воздушные замки и тешить себя призрачными надеждами показать результаты на поле боя.

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   Вместе с тем надежда на обширный пакет военной помощи, за который так яростно продолжает бороться действующий президент США Джо Байден, кажется готовый пойти на серьёзные уступки республиканцам «в битве» при американском Конгрессе, тамошние противники по парламентской фракции уже не только не хотят голосовать, а уже боятся это делать. Во всём «виноваты» страхи перед своими однопартийцами и мнением своего электората, о чём рассказал конгрессмен

#всу #сырский
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