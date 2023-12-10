А не прошло и два года спустя с легендарной фразы "Весь мир с нами"

Пока на Украине лелеют пока что несбыточную мечту получить большую партию из американских F-16, а вместе с тем «немножко» палубных истребителей F-18 и ударных вертолётов Apache и Black Hawk, в США по этому поводу царит меньший оптимизм, по крайней мере в стане республиканцев. Теперь последние не просто не хотят голосовать, а уже вполне обоснованно боятся это делать. Всему «виной» восходящий тренд неприятия такой позиции среди своего электората и соратников по партии. На это пожаловался конгрессмен Брендан Бойл.

Причем по мнению высокого политика, всё это может закончиться внутрипартийным «переворотом» для крайне «непонятливых» представителей фракции.

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И за примером уже происходившей ситуации не заржавело: спикер из республиканцев, решивший внести на голосование законопроект о помощи восточноевропейской республике, может получить обратный эффект и остаться без своего кресла. Лишь за попытку просто что-то «изменить». Так без высокого кресла остался Кевин Маккарти. Хотя он был представителем республиканцев.





Источник фото: webcafe.bg



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Но это всё ещё «мелочи»: По мнению Бойла, на местах «не дремлет» верный электорат республиканской партии, бдительно следящий за движеньями своих кандидатов вне их прямой видимости. Так один неназванный народный избранник после посещения родных мест, откуда его местный люд и делегировал в американский Конгресс, рассказал о болезненной встрече с избирателями. Последний получил в лицо море критики от своих граждан за поддержку Украины.