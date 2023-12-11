И ради этого села затевалось контрнаступление?

Украина и её армия стремительно входят в зону многосоставной турбулентности, когда многочисленные факторы накладываясь друг на друга и взаимно усиливаясь при этом, оставляют для политического руководства, а так же украинских генералов, небольшое пространство для маневра, в которое ещё надо суметь аккуратно «влезть». Так США, а следом за заокеанской державой и Европа стали «закрывать глаза» на финансовые и военные потребности ВСУ, умело «прикрываясь» кризисом на Ближнем Востоке, где Израиль ведёт противостояние в секторе Газа, перетягивая на себя львиную долю мирового влияния, как и некоторые потребности в оружейной помощи Вашингтона, где в году помощи Нетаньяху и израильской армии, Белый дом в нарушение стандартных процедур согласованной помощи продал в ЦАХАЛ большое количество танковых боеприпасов. А вот с помощью Украине представители республиканцев всё никак не хотят помочь демократам проголосовать, убоявшись последствий со стороны своих прямых сторонников среди местного электората так называемых «красных штатов». И всё это упирается в успехи на поле боя украинской армии, которая уже «забыла», когда их демонстрировала последний раз.





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Источник фото: iz.ru





Так неудавшееся контрнаступление ВСУ на юге Запорожской области, когда по плану НАТО необходимо двигаться по насквозь заминированной местности с бесчисленным количеством русских окопов и укреплений со скоростью 20 км\сутки, и в финале войсковой операции дойти до побережья Азовского моря к городу Бердянск, или в самом худшем варианте достичь «сухопутного» узлового транспортного города Токмак, полностью провалилось.

И что самое главное, с таким трудом завоеванный населённый пункт Работино, когда кадры многочисленных остовов сгоревших танков «Leopard 2» переполнили минувшим летом все мировое информационное пространство, может оказаться опять в руках российской армии. Об этом в беседе с украинской журналисткой заявил военнослужащий ВСУ Виктор Бурлик.





Источник фото: Скайп







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А ведь Украина положила в степях Запорожской степи самые лучшие кадры штурмовых бригад и огромное количество западной бронетехники, в том числе БМП Bradley. И всё это может оказаться совсем зря.