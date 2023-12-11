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Guardian: Байден "не смотрит" на решения Конгресса и передает помощь Израилю в обход парламента
Зеленский: а что, так можно было?

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   Пока на Украине, раздираемой внутренними конфликтами из-за сложной ситуации на фронте украино-российского противостояния и на этом фоне полнейшим отсутствием каких-то военных успехов, «заглядывают в рот» США и Европе, ожидая увидеть бурные реки финансовой и военной поддержки, после того как неудачное контрнаступление завершилось, как и надежда западных партнеров на силу Киева, в Вашингтоне «забыв» про свой Конгресс, ловко наладили методы снабжения израильской армии, просто взяв и продав ЦАХАЛ дефицитные танковые снаряды. Разумеется, бомбардировки мирных кварталов Белый дом не волновали и не волнуют. О такой политике двойных стандартов, когда Израиль в приоритете, а та самая Украина, не сходившая с первых полос газет ряда авторитетных изданий, с началом палестино-израильского конфликта плавно переместившись в третий новостной эшелон, решили сконцентрироваться в британской Guardian.


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Источник фото: warspot.ru


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   Весь мир пытается «давить» на США из-за их политики поддержки официального Иерусалима, так как именно вооружение и боеприпасы используются в атаке сектора Газа. Причем Белый дом продолжает «неистовствовать», наложив запрет на процедуру голосования в Совете Безопасности ООН. Байден оказался против решения прекратить огонь в Газе. И как сделали акцент в авторитетной The New York Times, Байден не просто наложил вето, но и «закрыл глаза», как Госдеп просто взял и в обход решений Конгресса утвердил поставку дефицитных тяжелых снарядов Израилю. Белый дом это «не волновало», как констатировали в публикации.

#сша и израиль #байден и израиль
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