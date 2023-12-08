Danone не теряет надежд выручить за российскую "дочку" много денег

Новые боссы из Чечни «без пистолетов и гранат» показали тот самый высокий уровень финансового управления, достойный уровня MBA. В комплиментах Якубу Закриеву «расшаркалось» авторитетное отраслевое издание Financial Times, высоко оценившее заслуги в управлении АО «Данон Россия».

В середине прошлого лета доли иностранного капитала в фирме «Данон» в России перешли Росимуществу, получившему временные полномочия. Такой указ был подписан лидером России Владимиром Путиным. Тогда гендиром российского филиала Danone стал Якуб Закриев, бывший на то время чиновником в аппарате правительства Чечни, совмещая должности зампреда и министра сельского хозяйства республики.

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Источник фото: РИА Новости





Неофициальным руководителем Данона остался Чарли Каппетти, уже шестой год выполняющий такую обязанность. Причем перманентные контакты с главным офисом в Париже и не прекращались и не прекращаются даже сейчас.

Помимо племянника Кадырова, в топ-менеджмент с российской стороны вошли бывший замминистра по сельскому хозяйству чеченской республики Руслан Алисултанов и несколько предпринимателей из Казани.

Подытоживая публикацию, финансовые аналитики-журналисты заявили, что уровень координации соответствует тому самому MBA, от сокращённого магистр делового администрирования, с правом администрирования среднего и крупного бизнеса.

Вместе с тем в Париже не теряют надежд выручить хоть «что-то» за свой российский актив и не допустить его бесплатного владения российской стороной, продав его. И возможно с высокой вероятностью это получится сделать, так как новое руководство демонстрирует высокий уровень эффективности.





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