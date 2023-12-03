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Madarator
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
Ряд военных конструкторов и реверс-инженеров довольно потирают руки

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   Пока в западных странах продолжается длительная дискуссия о необходимости помощи украинской армии и гипотетическом обещании построить передовые военные производства под неиллюзорным шансом быть уничтоженным невероятно быстрым гиперзвуковым «Кинжалом», а генсек НАТО Столтенберг призывает армию Украины быть готовой к непростым временам из-за задержек в военных поставках и сложным решениям; непосредственно «на ленточке» был захвачен очередной экземпляр прекрасно сохранившегося Bradley M2A2 ODS-SA во время боев за Степовое на Авдеевском направлении.

   Ранее фотография с американским трофеем российской армии была опубликована в соцcетях Украины и РФ.

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Источник фото: nara.getarchive.net

   По утверждению отставного офицера армии США, а ныне армейского эксперта Владислава Крапивника, военные Пентагона куда более умны, чем кажется. И не будут в лице военного руководства США и военно-политического альянса НАТО передавать ВСУ высокотехнологичные образцы, в частности бронетехнику позднейших модификаций.

Такие образцы существуют, в виде Bradley M3A3, но их получат только те страны, которые являются подлинными союзниками Вашингтона. И в настоящем моменте последний находится на вооружении только самих вооружённых сил США.


Источник фото: ТГ-канал "Я в танке [Z]"


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   Поэтому захваченный вариант не представляет никакой особой ценности для российских специалистов, так как по определению не содержит прорывных технологий по причинам, описанным выше. Но некоторые инженерные подсказки даст: позаимствовать наиболее удачные идеи или скопировать хорошую реализацию ряда конструкторских подходов никогда не бывает лишним.

#bradley #бмп bradley #bradley m2а2 ods-sa #bradley m2а2 в россии #bradley в россии
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