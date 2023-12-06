Теперь трофей без гусеницы, но с хорошим настроением уже ждут не дождутся в Москве

Пока в США решается будущая судьба финансирования Украины на следующий год, где даже главный «ястреб» среди республиканцев Линдси Грэм прямо заявил, что не будет отдавать свой голос за поддержку Киева в наступающем году, пока не будут проголосован закон о защите южной границы и считавший военные поставки в ВСУ «выгодной инвестицией» против России, в нашей стране смогли провести целую эвакуационную спецоперацию, вытащив буквально из-под носа украинской армии американский БМП Bradley. Причём только удача и чудо помогли обойтись без потерь. Но обо всём по порядку.





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Источник фото: topcor.ru





Первым решил попытать счастья экипаж БРЭМ, воспользовавшись сложными метеоусловиями в виде плотного тумана. Подъехать к поврежденной бронемашине удалось без приключений, но эвакуационную команду заметили на АКХЗ, когда отправили на перехват украинские ударные дроны. Поэтому на всё про всё было выделено лишь от силы полчаса, когда обнаруженная Брэдли оказалась в окружении толстых комьев грязи, а все попытки окончились разрывами тросов и отвалом буксировочных крюков. Первый блин вышел зимним промерзшим комом.





БРЭМ-2. Источник фото: drive2.ru







Вторая попытка вышла ещё хуже: украинцы поняв замысел, забросали маршрут дистанционно устанавливаемыми минами с кумулятивным зарядом. Причем на одно из таких устройств БРЭМ и наехала, повредив транспортную платформу. Машину пришлось бросить, так как на группу навелся украинский танк и начал обстреливать обездвиженный образец уже российской бронетехники. Но отряду опять повезло: все снаряды упрямо отказывались попадать и совершив несколько неудачных попыток обстрела, танк ВСУ ушёл. После чего с горем пополам механик реанимировал бронированный эвакуатор и уехал на исходные позиции.





Вездеход ГТСМ Газ 71. Источник фото: atvgaz.ru





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И лишь во время третьей попытки, используя для прорыва к Bradley M2A2 ODS-SA два тяжелых тягача с помощью военной удачи получилось вырваться из-под налёта уже роя дронов-камикадзе и довезти американский образец в тыловой район.