Интересно куда первым БМП попадёт: сразу в музей или первым делом к реверс-инженерам?

В западной прессе появилась публикация, что будущее контрнаступление украинской армии подготавливалось при помощи игрушечных фигурок с настольными картами и компьютерных игр, но все эти меры, как пишет издание The Washington Post, оказались малодейственными, если не сказать больше – провальными. По мнению источников газеты, в Пентагоне винят неспособность украинцев показать решимость прорваться к Азовскому морю, используя лобовую атаку на российские позиции. Причем побережье этого моря должно было быть украинским уже спустя 60-90 после начала летних боёв.





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Источник фото ТГ-канал "Работайте, братья!"





Но колонны уничтоженных немецких танков Leopard и американских БМП Bradley спустя 4 дня заставили украинского главкома ВСУ Залужного снизить масштаб атак. После чего последний специально «выпал» из зоны доступа для европейских и американских генералов, безуспешно пытавшихся дозвониться украинскому генералу. И вот на фоне этих минорных мнений российские войска добились захвата под Авдеевкой БМП M2A2 ODS-SA, получившего незначительные повреждения и бережно перемещаемого в российский тыл для изучения оружейными конструкторами.





Источник фото ТГ-канал "Работайте, братья!"





Специалисты отечественного ОПК проведут так называемый реверс-инжениринг, разобрав практически «до винтика» иностранную диковинку. И показанные на ряде федеральных каналов кадры с захваченной доблестными российскими штурмовиками бронетехники из США, пусть и устаревшей, вряд ли сослужит прекрасным фоном предвыборной гонки между демократами и республиканцами. Причем первые настаивали на невероятном пакете помощи для Украины оружейной техникой.





Источник фото ТГ-канал "Работайте, братья!"









Между тем хотя сильной помощи, как захваченный снаряд HIMARS или ракеты Storm Shadow, не сослужит, всё-таки некоторые инженерные решения помогут российским проектировщикам в создании следующих моделей российской бронетехники.





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Источник фото zp-news.ru

