Иногда самолеты ВСУ сбиваются только взлетев с аэродрома

Российская армия получила комплексы ПВО с улучшенными характеристиками, позволившими ей поражать цели куда более точней и с большего расстояния, чем ранее. Именно комбинированное использование улучшенных ракет, наземных ЗРК С-400 "Триумф" и воздушных целеуказателей в виде самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, позволило ВС РФ перехватывать и уничтожать самолеты и вертолеты ВСУ на расстоянии в 400 километров (чего никогда ранее не встречалось в боевой практике).





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Источник фото: google.com







По ставшей доступной для журналистов издания Military Watch Magazine информации, российские операторы ПВО задействовали не имеющую аналогов крылатую ракету 40Н6, благодаря своей активной головке наведения, способной показывать доселе невиданные результаты и боевую эффективность. Даже удаленные целевые объекты, поднимаясь на скромную по меркам авиации высоту в 1 километр, были моментально сбиты.





Источник фото:rg.ru





Наиболее вероятно, столь мощный процент досягаемости обеспечен ни на что не похожей траекторией реактивного снаряда, будучи запущенного на критическую высоту в ближние слои космоса. Именно благодаря таким характеристикам появляется возможность использовать загоризонтную атаку и сбивать всё в радиусе её боевой дальности даже на высоте в 5 метров от земной поверхности, - восхищаются американские журналисты в публикации.





Источник фото: google.com





Стоит ли комментировать, что запредельные характеристики С-400 делают её единственной в своем роде. И даже американский ЗРК "Патриот" в последней модификации PAC-3 тут рядом не стоял.

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По последним данным, ВКС РФ могут вместо А-50 задействовать и истребитель-перехватчик МиГ-31 в качестве воздушного наводчика.